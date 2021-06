नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (Reserve Bank of India) गव्हर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das) यांनी आर्थिक धोरणाचा आढावा घेतला. त्यानंतर त्यांनी घोषणा केली की, ‘व्याजदरामध्ये कोणताही बदल होणार नाही. तर रेपो रेट 4 टक्के कायम ठेवण्यात आला (RBI monetary policy) आहे. तसंच रिव्हर्स रेपो रेट (Reverse Repo Rate) 3.5 टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला आहे. एमएसएफ रेट (MSF Rate) आणि बँक रेटमध्येही (Bank Rate) कोणताही बदल न करता 4.25 टक्के कायम राहणार आहे. रिव्हर्स रेपो रेट देखील कोणत्याही बदलाशिवाय 3.35 टक्के ठेवण्यात आला आहे. Also Read - Bank Holidays In June 2021: जून महिन्यात 9 दिवस बँका राहणार बंद, पाहा संपूर्ण यादी!

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) भारताच्या आर्थिक वाढीचा अंदाज 10.50 टक्क्यांवरुन 9.5 टक्क्यांवर आणला आहे. आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितले की, भारतात मान्सून सामान्य राहिला तर आर्थिक विकासाला देखील गती मिळू शकते. आर्थिक वर्ष 2021 मधील रिअल जीडीपी -7.3 टक्क्यांवर राहिल. चांगल्या मान्सूनमुळे अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन शक्य आहे. विकास परत आणण्यासाठी पॉलिसी सपोर्ट खूपच महत्वाचे आहे.'

रिझर्व्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्ष म्हणजेच 2021-22 मधील विकास दर (Growth rate) अंदाज कमी केला आहे. आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, चालू आर्थिक वर्षात विकास दर 9.5 टक्के राहिल. आधी आरबीआयने 10.50 टक्के अंदाज वर्तवला होता. शक्तिकांत दास यांनी पुढे सांगितले की, कोविडचा प्रभाव संपेपर्यंत फक्त सहकारी दृष्टीकोन राखला जाईल. ग्लोबल ट्रेंड सुधारल्यामुळे निर्यातीमध्ये सुधारणा होईल.

आपल्या एमपीसी भाषणादरम्यान शक्तिकांत दास यांनी कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान (Second Wave of Corona) आर्थिक स्थितीबद्दल बरीच माहिती दिली होती. त्यांनी सांगितले की, दुसऱ्या लाटेमध्ये अर्थव्यवस्थेला तेवढे नुकसान होणार नाही जेवढे पहिल्या लाटेदरम्यान झाले होते. शक्तिकांत दास यांनी अर्थव्यवस्थेविषयी एक सामान्य दृष्टिकोन दिला आणि दुसऱ्या कोरोना लाटेच्या पार्श्वभूमीवर अतरिक्त तरलता उपायांसह विकासाला पाठिंबा देण्याची आवश्यकतेबद्दल सांगितले.