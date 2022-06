RBI Hike Repo Rate : वाढत्या महागाईने देशातील जनता आधीच मेटाकुटीला आली असताना भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आणखी एक मोठा झटका दिला आहे. RBI ने तैमासिक पतधोरण बैठकीत (RBI Monetary Policy Review) रेपो रेट (RBI Hike Repo Rate) वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेपो रेटमध्ये 0.50 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. RBI या निर्णयामुळे गृहकर्जाच्या हप्त्यात वाढ होणार आहे. कर्जदारांसाठी RBI चा निर्णय मोठा धक्का देणारा आहे. रेपो रेट वाढवण्यात आल्याची माहिती RBI चे गव्हर्नर शक्तीकांत दास (RBI Governor Shaktikant Das) यांनी दिली आहे. महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी रेपो रेटमध्ये वाढ केल्याचे शक्तीकांत दास यांनी यावेळी सांगितले.Also Read - Explained: UPI प्लॅटफॉर्मशी लिंक होणार क्रेडिट कार्ड, जाणून घ्या तुम्हाला काय होणार फायदा?

गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महागाईला आटोक्यात आणण्यासाठी RBI ने रेपो रेटमध्ये गेल्या मे महिन्यात 0.40 टक्क्यांनी वाढ केली होती. या दरवाढीनंतर 4.40 टक्के रेपो रेट झाला होता. त्यात आता 0.50 टक्क्यांची भर पडणार आहे. आता रेपो रेट 4.90 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. RBI च्या या निर्णयामुळे सर्व प्रकारचे कर्जे महागणार आहेत. कर्जाच्या मासिक हप्त्यात वाढ होणार आहे. Also Read - RBI Recruitment 2022: आरबीआयमध्ये विविध पदांवर भरती, जाणून घ्या पात्रता आणि तपशील

