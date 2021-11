नवी दिल्ली : सणासुदीच्या काळात अनेक कंपन्या युजर्ससाठी सर्वोत्तम डील आणि ऑफर्स घेऊन आल्या आहेत. दिवाळीनंतर तुम्हाला आता गोवर्धन आणि भाऊबीज सारख्या सणांच्या निमित्तानेही बेस्ट डील (Festive Sale) अंतर्गत अनेक (Discount on Smartphone) स्मार्टफोन मिळणार आहे. Realme रियलमीने आपल्या ‘Realme Festive Days’ सेलची घोषणा केली आहे. 4 नोव्हेंबरपासून सुरू झालेला हा सेल आणि 8 नोव्हेंबरपर्यंत सुरू राहणार आहे. या सेल अंतर्गत तुम्हाला कंपनीच्या अनेक स्मार्टफोन्स आणि उपकरणांवर (Best Deal on Smartphone) उत्तम ऑफर मिळतील. जर तुम्ही 5G स्मार्टफोन (5G Smartphone in India) खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर या सेलमध्ये Realme 8 5G खूप स्वस्त मिळत आहे. जाणून घेऊया त्यावर उपलब्ध असलेल्या सवलती आणि ऑफर्सबद्दलचा तपशील…Also Read - Nokia T20 Tablet: Nokia ने भारतात लाँच केला आपला पहिला टॅबलेट, जाणून घ्या किंमत आणि वैशिष्ट्ये

Realme 8 5G वर या ऑफरचा घ्या लाभ

Realme Festive Days सेल अंतर्गत तुम्ही Realme 8 5G स्मार्टफोन कमी किमतीत घरी नेऊ शकता. या स्मार्टफोनचे 4GB + 64GB स्टोरेज मॉडेल 15,499 रुपयांना खरेदी केले जाऊ शकते. तर 4GB + 128GB स्टोरेज मॉडेलची किंमत 16,499 रुपये आहे. त्याचे हाय एंड मॉडेल 17,499 रुपयांना खरेदी केले जाऊ शकते. यात 8GB रॅमसह 128GB स्टोरेज देण्यात आले आहे. याशिवाय तुम्हाला MobiKwik अंतर्गत स्मार्टफोनवर 350 रुपयांची सूट मिळेल. तर FreeRecharge तुम्हाला 75 रुपयांचा कॅशबॅक देत आहे. Also Read - Tata Punch Launch Today: बहुप्रतिक्षित टाटा पंच लाँच, जाणून घ्या कारची किंमत आणि 5 जबरदस्त फीचर

Realme 8 5G: फीचर्स आणि तपशील

Realme 8 5G स्मार्टफोनमध्ये वापरकर्त्यांना अनेक उत्कृष्ट फीचर्सची सुविधा मिळेल. यात 6.5 इंचाचा फुल HD+ डिस्प्ले देण्यात आला आहे जो 1080×2400 पिक्सेल स्क्रीन रिझोल्यूशनसह येतो. हा स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 700 प्रोसेसरवर काम करतो आणि हा तीन स्टोरेज प्रकारांमध्ये लॉन्च करण्यात आला आहे. याशिवाय एक मायक्रोएसडी कार्ड स्लॉट देखील आहे ज्याच्या मदतीने वापरकर्ते 1TB पर्यंत एक्सपेंडेबल डेटा स्टोअर करू शकतात. फोनमध्ये 48MP चे ट्रिपल रियर सेन्सर देण्यात आले आहे, तर फ्रंट कॅमेरा 16MP चा आहे. पॉवर बॅकअपसाठी फोनमध्ये 5000mAh बॅटरी देण्यात आली आहे. Also Read - Realme च्या लेटेस्ट 5G स्मार्टफोनवर मिळतोय 6,000 रुपयांचा डिस्काउंट, तुम्हीही घेऊ शकतात लाभ