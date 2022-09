Realme Narzo 50i Prime launched in India: रियलमीने बजेट यूजर्संसाठी भारतात Narzo 50i Prime स्मार्टफोन लॉन्च केला आहे. हा फोन मलेशियात जून महिन्यात लॉन्च करण्यात आला होता. या फोनच्या भारतीय आवृत्तीच्या फीचर्संमध्ये (Realme Narzo 50i Prime Features) कोणताही बदल होणार नाही. कंपनीने हा फोन 5000mAh बॅटरीसह लॉन्च केला आहे. कंपनीचा दावा आहे की हा फोन (Realme Narzo 50i Prime Price in India) एका चार्जवर 36 दिवसांचा बॅटरी बॅकअप देईल. बेसिक यूजर्ससाठी लाँच केलेला हा फोन 4GB पर्यंत रॅम आणि 64GB पर्यंत स्टोरेजला सपोर्ट करेल.

रियलमीच्या या फोनमध्ये 6.5-इंचाचा HD+ LCD डिस्प्ले देण्यात आला आहे. फोनचा डिस्प्ले 400 nits च्या पीक ब्राइटनेस आणि 88.7 टक्के स्क्रीन-टू-बॉडी रेशोला सपोर्ट करतो. हा बजेट फोन Unisoc T612 प्रोसेसरवर काम करतो, ज्यामध्ये 4GB पर्यंत RAM आणि 64GB पर्यंत स्टोरेज सपोर्ट असेल. या फोनचे इंटरनल स्टोरेज मायक्रोएसडी कार्डद्वारे 1TB पर्यंत वाढवता येईल. या फोनमध्ये दोन कॅमेरे उपलब्ध असतील (Realme Narzo 50i Prime Features) ज्याचा प्रायमरी म्हणजेच मुख्य कॅमेरा 8MP आहे. तर फ्रंटला सेल्फी कॅमेरामध्ये 5MP सेन्सर उपलब्ध असेल.

Your stylish companion is here!

Introducing the #realmeNarzo50iPrime, packed with power in a beautiful Stage Light Design.

Drop your stylish emojis below to tell us how excited you are to be #MightyInStyle

Launching TODAY at 12:30 PM

Know more: https://t.co/oOAcEJGnOm pic.twitter.com/Op5HkALJNb

— realme (@realmeIndia) September 13, 2022