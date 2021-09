गणपती बाप्पाच्या आगमनानं सणासुदीचे दिवस सुरू झाले आहेत. फेस्टिव्हल सीझनमध्ये तुम्ही 5G स्मार्टफोन खरेदी करण्याच्या विचारात असाल तर Realme X7 Max 5G एक उत्तम पर्याय होऊ शकतो. Realme X7 Max 5G वर सरसकट 6,000 रुपयांचा डिस्काउंट मिळतोय. डिस्काउंट ऑफर केवळ ई-कॉमर्स साईट Flipkart वरच उपलब्ध आहे. या शिवाय अनेक ऑफर्सचा देखील तुम्ही लाभ घेऊ शकतात. चला तर मग जाणून घेऊ या डिटेल्स…Also Read - Reliance Jio च्या ग्राहकांना झटका! कोणतीही घोषणा न करता कंपनीनं अचानक घेतला मोठा निर्णय!

Realme X7 Max 5G हा स्मार्टफोन बाजारात दोन स्टोरेज व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध आहे. 8GB+128GB मॉडेलची किंमत 26,999 रुपये तर 12GB+256GB मॉडेलची किंमत 29,999 रुपये आहे. मात्र, Flipkart वर या दोन्ही मॉडेल्सवर 6,000 रुपयांचा डिस्काउंट दिला जात आहे. डिस्कांउट ऑफरमध्ये दोन्ही फोन क्रमश: 20,999 रुपये आणि 23,999 रुपयांत खरेदी करता येतील. ऑफरचा लाभ केवळ 13 सप्टेंबरपर्यंत घेता येईल. विशेष म्हणडे डिस्काउंट ऑफर सर्व डे​बिट आणि क्रेडिट कार्डवर उपलब्ध आहे. इतकंच नाही तर हा स्मार्टफोन 21,000 रुपयांपर्यत एक्सचेंज ऑफरमध्ये देखील खरेदी करता येईल.

Realme X7 Max 5G : स्पे​सिफिकेशन्स आणि फीचर्स

Realme X7 Max 5G मध्ये 6.43 इंचाचा फुल एचडी+ ​एमोलेड डिस्प्ले देण्यात आला आहे. तो 2400 x 1080 पिक्सल स्क्रीन रेझोल्युशन आणि 20:9 आस्पेक्ट रेश्योसोबत येतो. या फोनची स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेटनं अद्ययावत आहेय MediaTek Dimensity 1200 प्रोसेसरवर या फोनचं काम चालतं. अँड्राइड 11 ओएसवर हा फोन आधारीत आहे. यात 12GB रॅमसोबत 256GB इंटरनल स्टोरेज आहे. परंतु मायक्रो एसडी स्लॉटची सुविधा यात देण्यात आलेली नाही.

पावर बॅकअपसाठी यात 50W चार्जिंग सपोर्टसोबत 4500mAh ची बॅटरी देण्यात आली आहे. फोन 16 मिनिटांत 50 टक्के चार्ज होईल. फोनमध्ये ट्रिपल रिअर कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे यात 64MP Sony IMX682 चा प्रायमरी सेंसर देण्यात आला आहे. 8MPचा अल्ट्रा वाइड अँगल लेंस आणि 2MP टा मायक्रो लेंस देण्यात आला आहे. व्हिडिओ कॉलिंग आणि सेल्फीसाठी यात 16MP चा फ्रंट कॅमेरा आहे.