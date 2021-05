नवी दिल्ली : देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने (second wave of corona) थैमान घातले आहे. या लाटेत देशात एका दिवसात आढळणाऱ्या कोरोनाबाधित रुग्णांच्या विक्रमी संख्येची नोंद झाली आहे. तर कोरोना बळींच्या संख्येनेही विक्रमी आकड्याची नोंद (Record of corona deaths) केलीये. देशात गेल्या दोन तीन आठवड्यांपासून दररोज 4 हजारांच्या जवळपास रुग्णांचा कोरोनामुळे मृत्यू होत आहे. गेल्या 24 तासात देशात एका दिवसातील सर्वाधिक मृत्यूंची नोंद झाली आहे. कोरोनामुळे गेल्या 24 तासात देशात 4,529 रुग्णांनी आपले प्राण गमावले आहेत. देशात आतापर्यंत कोरोनामुळे 2 लाख 83 हजार 248 लोकांचा मृत्यू (corona deaths in india) झाला आहे. Also Read - कोरोनाच्या उपचारामधून प्लाझ्मा थेरपी वगळली, सरकारचा मोठा निर्णय; नवी गाईडलाईन्स जारी

दरम्यान, गेल्या 24 तासात देशात 2 लाख 67 हजार 334 नव्या कोरोनाबाधित रुग्णांची (corona in india) नोंद करण्यात आली आहे. तर 3 लाख 89 हजार 851 रुग्णांना यशस्वी उपचारानंतर डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. देशात आतापर्यंत एकूण कोरोनाबाधितांची संख्या 2 कोटी 54 लाख 96 हजार 330 वर पोहोचली आहे. यापैकी 2 कोटी 19 लाख 86 हजार 363 जणांनी कोरोनावर मात केली आहे. देशात सध्या 32 लाख 26 हजार 719 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. कोरोना साथरोगावर (corona virus) नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत आहे. देशात आजपर्यंत 18 कोटी 58 लाख 9 हजार 302 जणांचे लसीकरण करण्यात आले आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने (Union Ministry of Health) ही आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे. Also Read - कर्तव्याला सलाम! पोलीस पतीच्या निधनानंतर तिसऱ्याच दिवशी डॉक्टर पत्नी सेवेत रुजू

गेल्या 24 तासात महाराष्ट्रात सर्वाधिक मृत्यू

महाराष्ट्राने दररोज वाढणाऱ्या नव्या कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येवर (corona in maharashtra) नियंत्रण मिळवले असले तरी कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूंच्या संख्येवर नियंत्रण मिळव्यात महाराष्ट्राला अद्याप यश आलेले नाही. गेल्या 24 तासात देशातील सर्वाधिक मृत्यू महाराष्ट्रात नोंदवले गेले आहेत. महाराष्ट्रात सर्वाधिक 679 मृत्यूंची नोंद झाली. त्यापाठोपाठ कर्नाटकात 525, तामिळनाडूमध्ये 364 रुग्णांचा मृत्यू झाला. महाराष्ट्रात गेल्या 24 तासात 28 हजार 438 नवे कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आले. तर कर्नाटकात 30 हजार आणि तामिळनाडूत 33 हजार नव्या बाधित रुग्णांची नोंद झाली आहे. (Record of deaths of corona virus in india; 4 thousand 529 deaths in last 24 hours)

महाराष्ट्रात रुग्ण बरे होण्याचं प्रमाण 90.69 टक्के

महाराष्ट्रात आतापर्यंत गेल्या 24 तासात 52 हजार 898 कोरोना बाधित रुग्णांनी कोरोनावर मात केली. राज्यात आतापर्यंत एकूण 49 लाख 27 हजार 480 रुग्ण कोरोनामुक्त झाले आहेत. तर राज्यभरात सध्या 4 लाख 19 हजार 727 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. राज्यातील कोरोना रुग्ण बरे होण्याचं प्रमाण आता 90.69 टक्के झाले आहे. दरम्यान, राज्यात आतापर्यंत 2 कोटी 2 लाख 31 हजार 181 नागरिकांचे लसीकरण करण्यात आले. (Record of deaths of corona virus in india; 4 thousand 529 deaths in last 24 hours)