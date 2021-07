मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून Redmi भारतीय बाजारात Redmi Note 10T 5G हा नवीन स्मार्टफोन आणण्याची तयारी करत असल्याची चर्चा आहे. भारतात लॉन्च होणारा हा कंपनीचा पहिला 5G स्मार्टफोन असणार आहे. कंपनीने Redmi Note 10T बाबतचा एक टीझर जारी केला आहे आणि त्यासंदर्भात ई-कॉमर्स साइट Amazon वर एक मायक्रो साइट देखील जारी करण्यात आली आहे. तसेच Redmi Note 10T 5G हा स्मार्टफोन भारतात 20 जुलै रोजी लॉन्च होईल असा खुलासा कंपनीकडून करण्यात आला आहे. हा स्मार्टफोन केवळ Amazon इंडियावर विक्रीसाठी उपलब्ध असेल. तसेच, Prime Days sale दरम्यान Redmi Note 10T 5G पहिल्यांदा विक्री करण्यात येईल अशी अपेक्षा आहे.Also Read - Redmi Note 10T भारतात लवकर लॉन्च होणार; Amazon ने जारी केला टीझर

Redmi Note 10T 5G संदर्भात कंपनीने आपल्या अधिकृत ट्विटर अकाउंटद्वारे माहिती दिली आहे. हा स्मार्टफोन 20 जुलै रोजी भारतात लॉन्च होणार असल्याचे कंपनीकडून अधिकृतरित्या सांगण्यात आले आहे. शिवाय कंपनीने फोनचा फोटो देखील शेअर केला आहे. यामध्ये निळा रंगाचा स्मार्टफोन दाखवण्यात आला आहे. या स्मार्टफोनच्या मागील पॅनेलमध्ये ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप देण्यात आला असून तो एलईडी फ्लॅशसह येईल. फोनच्या उजव्या बाजूच्या पॅनेलमध्ये व्हॉल्यूम आणि पॉवर बटण देण्यात आले आहे. तर कंपनीचा लोगो तळाशी दिसत आहे. Also Read - Redmi Note 10T स्मार्टफोन लॉन्च; जबरदस्त फीचर्सने भरपूर, जाणून घ्या किंमत

𝗥𝗘𝗗𝗠𝗜'𝗦 𝗙𝗜𝗥𝗦𝗧 #𝟱𝗚 𝗦𝗠𝗔𝗥𝗧𝗣𝗛𝗢𝗡𝗘 𝗜𝗦 𝗔𝗥𝗥𝗜𝗩𝗜𝗡𝗚!

Brace yourselves for #RedmiNote10T5G, launching on 20.07.2021! ☄️

Step in to a #FastAndFuturistic world soon. ✨

Excited? Get notified & participate in the #contest to win: https://t.co/URaeJH2NoM pic.twitter.com/tB2bKN0P2Z

— Redmi India – #RedmiNote10 Series (@RedmiIndia) July 12, 2021