Redmi Note 12 Pro+ 5G भारतात या दिवशी होणार लॉन्च, 200MP असेल कॅमेरा

Redmi Note 12 Pro+ 5G स्मार्टफोन लवकरच भारतात लॉन्च होणार आहे. नुकतीच या फोनची भारतातील लॉन्च तारीख समोर आली आहे. Redmi Note 12 सीरीजचा एक भाग म्हणून हा स्मार्टफोन चीनमध्ये ऑक्टोबर महिन्यात लॉन्च (Redmi Note 12 Pro+ 5G Launch Date In India) करण्यात आला होता. या सीरीजमधील Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro+ आणि Redmi Note 12 Pro Explorer Edition स्मार्टफोन लॉन्च करण्यात आले होते. आता कंपनीने(Redmi Note 12 Pro+ 5G specifications) भारतात Redmi Note 12 Pro Plus 5G स्मार्टफोनची लॉन्चिंग डेट जाहीर केली आहे.

Xiaomi च्या मालकीची कंपनी Redmi ने त्यांच्या अधिकृत भारतीय ट्विटर हँडलद्वारे Redmi Note 12 Pro+ 5G च्या भारतातील लॉन्च डेटची पुष्टी केली आहे. हा फोन पुढील वर्षी 5 जानेवारी 2023 रोजी भारतात लॉन्च होईल. Redmi Note 12 Pro Plus 5G हे भारतातील या मालिकेतील सर्वात प्रीमियम डिव्हाइस असेल. या स्मार्टफोनचे सर्वात मोठे फीचर त्याचा पावरफूल 200MP कॅमेरा (Redmi Note 12 Pro+ 5G Camera) हे असेल. दरम्यान, या दिवशी Redmi Note 12 Pro Plus 5G स्मार्टफोनसोबत या सीरीजचे इतर डिव्हाइसेस देखील भारतात लॉन्च केले जाऊ शकतात असे मानले जात आहे. परंतु कंपनीने अद्याप यासंबंधी कोणतीही माहिती शेअर केलेली नाही.

या मोस्टअवेटेड स्मार्टफोनमध्ये (Redmi Note 12 Pro+ 5G specifications) 6.67 इंचचा Full HD+ OLED डिस्प्ले आणि MediaTek Dimensity 1080 प्रोसेसर मिळणार आहे. तसेच 12GB LPDDR4X RAM ने हा स्मार्टफोन सुसज्ज असेल. यातील सर्वात जबरदस्त फीचर त्याचा कॅमेरा असेल. कारण यात 200MP चा जबरदस्त कॅमेरा मिळणार आहे. तसेच 5000mAh बॅटरी आणि 120W फास्ट चार्जिंग मिळेल.

Greatest ever 𝙧𝙚𝙨𝙤𝙡𝙪𝙩𝙞𝙤𝙣 on a smartphone camera = #RedmiNote12 Pro+ 5G! 🎉

This 𝟐𝟎𝟎𝐌𝐏 camera on the #SuperNote is the only camera you'll ever need. 😉

P.S. Your 𝟏𝟐:𝟏𝟐 wish is about to come true on 05.01.2023!🤩

Stay tuned: https://t.co/bSN7VljgxA pic.twitter.com/u6wN6jN8M9

— Redmi India (@RedmiIndia) December 12, 2022