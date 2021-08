नवी दिल्ली: सुप्रीम कोर्टाच्या (Supreme Court) निकालाने प्रसिद्ध उद्योगपती मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) यांना मोठा झटका बसला आहे. तर अमेझॉन (Amazon) कंपनीला मोठा दिलासा मिळाला आहे. रिलायन्स उद्योग समुहाचे मालक मुकेश अंबानी यांची रिलायन्स रिटेल (Reliance Retail)आणि किशोर बियाणी (Kishor Biyani) यांचा फ्यूचर ग्रुफमध्ये (Future Gruop) 24 हजार 713 कोटी रुपयांत डील (Reliance-Future Deal) झाली होती. परंतु, रिलायन्स आणि फ्यूचर ग्रुपमध्ये झालेल्या या व्यावसायिक व्यवहारावर अमेझॉन कंपनीनं आक्षेप घेऊन विरोध केला होता.Also Read - School Fees Reduction: खासगी शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या पालकांना मोठा दिलासा; शाळेच्या फीमध्ये 15 टक्के कपात

रिलायन्स रिटेल आणि फ्यूचर ग्रुफमध्ये झालेल्या कोट्यवधींच्या प्रस्तावित डीलवरून निर्माण झालेल्या वाद प्रकरणी शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. रिलायन्स (Reliance Retail) आणि किरकोळ आणि घाऊक किराणा व्यवसायातील फ्यूचर ग्रुपमध्ये (Future Gruop) झालेला महत्त्वाचा करार सुप्रीम कोर्टानं रोखला आहे. सिंगापूरमधील लवादाने दिलेला निकाल भारतातही लागू होईल, असे सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे. त्याचबरोबर इमरजेन्सी आर्बिट्रेटरचा ( Emergency Arbitrator) निर्णय लागू करणं योग्य असल्याचं म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालानं अमेझॉनला (Amazon) मोठा दिलासा मिळाला आहे. Also Read - Ex Gratia in Covid-19 Death: मोठा निर्णय, कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला मिळणार नुकसान भरपाई

दरम्यान, रिलायन्स रिटेल आणि फ्यूचर ग्रुपमध्ये प्रस्तावित असलेल्या विलिनीकरणाला (Merger) सिंगापूर येथील कोर्टानं स्थगिती दिली होती. या निर्णयाची अमंलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी करत अमेझॉननं सुप्रीम कोर्टाचं दार ठोठावलं होतं. फ्यूचर ग्रुपनं आपला रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक्स आणि गोडाऊचा व्यवसाय रिलायन्सला विकण्याचा करार केला होता. तसेच फ्यूचर समूहाच्या कंपनीत अमेझॉनची 49 टक्के मालकी हक्क आहे. त्यामुळे या व्यवहारानुसार जर कंपनी विकली जाते. त्यावेळी ती खरेदी करण्याचा अधिकार अमेझॉनकडे येतो. पण, रिलायन्स-फ्यूचर करारात याचे पालन झालेले नाही, असं अमेझॉननं सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटलं होतं. Also Read - Corona Vaccine: गुड न्यूज! 12 ते 18 वयोगटातील मुलांना मिळणार zydus cadilaची लस, केंद्र सरकारची माहिती

Amazon-Future-Reliance case: Supreme Court rules in favour of Amazon and holds that Singapore’s Emergency Arbitrator Award that restrained Future Retail Ltd (FRL) from going ahead with its merger deal with Reliance Retail is enforceable in Indian law.

— ANI (@ANI) August 6, 2021