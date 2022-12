RBI Monetary Policy Committee: मोठी बातमी! कर्जदारांना पुन्हा झटका! रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर पुन्हा वाढवला

RBI MPC December Meet 2022 Updates: वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governer Shaktikant Das) यांनी रेपो दरात 0.35 टक्कानी वाढ केल्याची घोषणा केली आहे. रेपो दर (Repe Rare) 6.25 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. त्यामुळे देशभरातील कर्जदारांची मोठी निराशा झाली आहे. कारण कर्जाचे हप्त्यात (EMI) वाढ होणार आहे. आरबीआयने या वर्षात तब्बल पाचव्यांदा रेपोदरात वाढ केली आहे. चलन विषयक आढावा बैठकीत शक्तिकांत दास यांनी ही घोषणा केली आहे.

महागाई कमी होण्याची सध्या तरी चिन्हे दिसत नाही, अशा शब्दांत आरबीआयचे गर्व्हनर शक्तिकांत दास यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. परिणामी रेपोदरात पुन्हा एकदा वाढ करण्यात आल्याची माहिती शक्तिकांत दास यांनी दिली आहे. रेपो रेट वाढीचा परिणाम थेट होम लोन (Home Loan), कार लोन (Car Loan) आणि पर्सनल होन (Personal Loan) यांच्या मासिक हप्त्यावर (EMI) होणार आहे.

Monetary Policy Committee meeting met on 5th,6th &7th Dec, based on an assessment of macroeconomic situation & its outlook, MPC decided by a majority of 5 members out of 6 to increase policy repo rate by 35 basis points to 6.25% with immediate effect: RBI Governor Shaktikanta Das pic.twitter.com/wX40cSfduV

