नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (reserve bank of india) व्याजदरात (interest rates) कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरबीआयच्या (RBI) या निर्णयामुळे कर्जदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आरबीआयच्या तीन दिवस चाललेल्या द्विमासिक पतधोरण आढावा बैठकीत व्याजदराबाबत हा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर शशिकांत दास (RBI Governor Shaktikant Das) यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे. कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या आणि कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक विकासाला चालना मिळावी म्हणून आरबीआयने हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

