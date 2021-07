नवी दिल्ली : आयसीएसई दहावी (ICSE 10th) आणि आयएससी बारावीची (ISC 12th) परीक्षा दिलेले विद्यार्थी निकालाच्या प्रतीक्षेत आहेत. अखेर त्यांची ही प्रतीक्षा संपली आहे. कारण त्यांनी दिलेल्या परीक्षेचा निकाल (ICSE and ISC Result) आज जाहीर होणार आहे. आज दुपारी तीन वाजता आयसीएसई दहावी आणि आयएससी बारावीची परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात येणार आहे. सीआयएससीईने (Council for the indian school certificate examinations) याबाबत माहिती दिली आहे. हा निकाल सीआयएससीईच्या (CISCE) अधिकृत वेबसाईटवर जाहीर करण्यात येणार आहे.Also Read - Maharashtra SSC Result 2021: दहावीचा निकाल उद्या जाहीर होणार

आयसीएसई दहावी आणि आयएससी बारावीची परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांना हा निकाल cisce.org आणि smsच्या माध्यमातून पाहाता येणार आहे. विद्यार्थ्यांना एसएमएसच्या (SMS) माध्यमातून निकाल पाहायचा असेल तर त्यांना युनिक आयडी नंबर 09248082883 वर (ICSE/ISC unique ID) पाठवावा लागेल. तसंच, संबंधित शाळा प्रीन्सिपल लॉगिन आयडी (Principal Login ID) आणि पासवर्डच्या माध्यमातून करिअर पोर्टलवर (career portal) विद्यार्थ्यांचे निकाल पाहता येणार आहेत.

दरम्यान, इतर बोर्डाप्रमाणेच आयसीएसई आणि आयएससी परिषदेने कोरोनाचा (Corona Virus) वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता सर्व परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. जुनमध्ये त्यांनी जाहीर केले होते की, अंतर्गत मूल्यांकनाच्या आधारावर विद्यार्थ्यांचा निकाल जाहीर केला जाणार आहे. विद्यार्थ्यांना या मूल्यांकनाबाबत काही आक्षेप असल्यास त्यांना यासंदर्भातील अर्ज शाळेला पाठवता येतील. शाळा या अर्जांची पडताळणी करेल, शाळेला ते योग्य वाटल्यास अशाप्रकारची तक्रार पुढे CISCE परिषदेकडे पाठवता येईल.

त्यासोबतच, आयसीएसई दहावीच्या विद्यार्थ्यांना अशाप्रकारचा अर्ज asicse@cisce.org वर पाठवता येईल. तर बारावीच्या विद्यार्थ्यांना asisc@cisce.org वर अर्ज पाठवता येईल. सीआयएससीईच्या अधिकृत नोटीसमध्ये ही सर्व माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता या विद्यार्थ्यांची निकालची प्रतीक्षा संपली असून त्यांना आज निकाल पाहायला मिळणार आहे.