Rule Changes from 1st September : ऑगस्ट महिना (August Month) संपला असून आता उद्यापासून सप्टेंबर महिन्याला सुरुवात होणार आहे. 1 सप्टेंबरपासून म्हणजेच उद्या महिन्याच्या पहिल्या दिवसापासूनच सर्वसामान्यांच्या वापरात असलेल्या अनेक गोष्टी आणि नियमांमध्ये बदल (Rule Changes from 1st September ) होणार आहे. याचा परिणाम थेट तुमच्या आयुष्यावर आणि खिशावर होणार आहे. 1 सप्टेंबरपासून बँकिंग नियम, एलपीजीच्या दर यासारख्या अनेक गोष्टींमध्ये बदल होणार आहे. त्यामुळे त्याचा परिणाम थेट तुमच्या खिशावर होणार आहे. हे बदल कोण- कोणते असणार आहेत हे आपण जाणून घेणार आहोत….

PNB मध्ये 31 ऑगस्टपर्यंत KYC अनिवार्य –

पंजाब नॅशनल बँकेने (Punjab National Bank) आपल्या ग्राहकांना 31 ऑगस्टपर्यंत केवायसी करून घेण्यास सांगितले आहे. आज शेवटचा दिवस आहे. जर 31 ऑगस्टपर्यंत पीएबीचे ग्राहक हे काम करण्यात अयशस्वी झाल्यास 1 सप्टेंबरपासून त्यांना अडचणी येऊ शकतात.

विमा प्रीमियम कमी केला जाईल –

विमा नियामकाने विमा नियम बदलले आहेत. याअंतर्गत एजंटला आता 30 ते 35 टक्क्यांऐवजी केवळ 20 टक्के कमिशन मिळणार आहे. त्यामुळे लोकांचा प्रीमियम कमी होऊन त्यांना दिलासा मिळणार आहे. नवीन अधिसूचना लवकरच लागू केली जाईल.

घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किमतीत होऊ शकतो बदल –

दर महिन्याच्या 1 तारखेला सिलिंडरच्या किमती बदलतात. 1 सप्टेंबर रोजी पेट्रोलियम कंपन्या एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत बदल करू शकतात. जर कंपनीने एलपीजीच्या किमतीत बदल केला तर किमती कमी होण्याची किंवा वाढण्याची शक्यता आहे.

यमुना एक्सप्रेस वेवर टोल दरात वाढ –

दिल्लीत ये-जा करण्यासाठी यमुना एक्सप्रेस वेचा वापर केल्यास खिशावर ताण येणार आहे. कारण यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट अथॉरिटीने टोलचे दर वाढवले ​​आहेत. हे नवीन दर 1 सप्टेंबरपासून लागू होणार आहेत. याठिकाणावरून प्रवास करताना छोट्या वाहनांना प्रति किलोमीटर 10 पैसे जास्त मोजावे लागणार आहेत. तसंच, मोठ्या व्यावसायिक वाहनांना प्रति किलोमीटर 52 पैसे अधिक टोल भरावा लागणार आहे.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीसाठी शेतकऱ्यांना करावे लागणार हे काम –

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना एक महत्वाचे काम करावे लागणार आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना ई-केवायसीची अंतिम तारीख 31 ऑगस्ट आहे. शेतकऱ्यांनी हे काम 31 ऑगस्टपर्यंत पूर्ण केले नाही तर त्यांचा पुढील हप्ता अडकू शकतो.