Russia-Ukraine War: रशिया आणि युक्रेनमध्ये गेल्या 21 दिवसांपासून सुरु असलेल्या युद्धाला (Russia-Ukraine War) अखेर पूर्णविराम मिळणार आहे. कारण युक्रेनने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात (International Court) रशियाविरुद्धचा (Russia) खलटा जिंकला आहे. आयसीजेने (ICJ) रशियाला युक्रेनमधील (Ukraine) लष्करी कारवाया त्वरित थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात रशियाला दणका मिळत युक्रेचा विजय झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या आदेशानंतर रशियाला या कारवाया थांबवाव्या लागणार आहेत. तर न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे युक्रेनला मोठा दिलासा मिळाला आहे.Also Read - Viral News: एका रात्रीतून बनली स्टार! 'या' तरुणीने युक्रेनमध्ये अडकलेल्या शेकडो भारतीयांची अशी केली सुटका

आयसीजेने दिलेला हा आदेश आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. आयसीजेने दिलेल्या आदेशामध्ये असे म्हटले आहे की, ‘रशियाने 24 फेब्रुवारी 2022 रोजी युक्रेनच्या जमिनीवर सुरू केलेल्या लष्करी कारवाया त्वरित स्थगित कराव्यात. याबरोबरच रशियन फेडरेशन पुढील लष्करी कारवायांसाठी कोणतीही पावलं उचलणार नाही याची खात्री करेल. दोन्ही देशांनी वाद चिघळणाऱ्या कृतीपासून दूर राहावे.’ त्यामुळे आता रशियाला आयसीने दिलेल्या आदेशाचे पालन करत हल्ले थांवबावे लागतील. Also Read - Mukul Arya Death: धक्कादायक! पॅलेस्टाइनमधील भारतीय दुतावासात राजदुताचा संशयास्पद मृत्यू, सरकारने दिले चौकशीचे आदेश!

Ukraine gained a complete victory in its case against Russia at the ICJ. The ICJ ordered to immediately stop the invasion. The order is binding under international law. Russia must comply immediately. Ignoring the order will isolate Russia even further: Ukraine President pic.twitter.com/DPG4xR81To

— ANI (@ANI) March 16, 2022