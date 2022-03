Russia-Ukraine Conflict: रशिया आणि युक्रेनदरम्यान (Russia Ukraine war) सुरु असलेल्या रक्तरंजित संघर्षाने एका भारतीय विद्यार्थ्याचा बळी (Indian Student Death) घेतला आहे. आतापर्यंत या शेकडो नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. आज त्याचाच भाग कर्नाटकातील रहिवासी शेखरप्पा ग्यानगौडा नवीन (Naveen Shekharappa) ठरला. नवीन किराणा सामान आणायला घराबाहेर पडला होता. तितक्यात रशियन सैनिकांनी केलेल्या गोळीबारात नवीनचा मृत्यू झाला.Also Read - Ukraine Russia War: युद्धादरम्यान युक्रेनचे राष्ट्रपती जेलेंस्कींचा डान्स व्हिडिओ होतोय तुफान व्हायरल, तुम्ही सुद्धा एकदा बघाच!

नवीन खारकिव येथील बंकर्समध्ये इतर विद्यार्थ्यांसोबत आश्रयाला होता. परंतु, त्याच्याकडील किराणा सामान संपला होता. म्हणून तो खायला काही मिळते का, हे पाहाण्यासाठी तो बाहेर पडला होता, अशी माहिती मिळाली आहे. नवीनचा मृतदेह लवकरात लवकर भारतात आणणार असल्याचे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगितले आहे. दुसरीकडे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील नवीन यांच्या कुटुंबीयांना फोन करून त्यांचे सांत्वन केले. Also Read - Russia-Ukraine Crisis: रशिया-युक्रेन युद्धादरम्यान चिमुकलीचा Video Viral, म्हणाली असं काही पाहून व्हाल भावूक

Prime Minister Narendra Modi spoke to the father of Naveen Shekharappa, an Indian student who died in shelling in Kharkiv, Ukraine this morning.

(File pic) pic.twitter.com/OEXXs7XjiD

— ANI (@ANI) March 1, 2022