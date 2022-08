Salman Rushdie Attack : भारतीय वंशाचे ब्रिटिश-अमेरिकन जगविख्यात लेखक सलमान रश्दी (Author Salman Rushdie) यांच्यावर प्राणघातक हल्ला झाला आहे. न्यूयॉर्कमध्ये एका कार्यक्रमादरम्यान स्टेजवरच त्यांच्यावर चाकूने हल्ला (Salman Rushdie Attack ) करण्यात आला. या हल्ल्यामध्ये सलमान रश्दी हे गंभीर जखमी झाले असून त्यांना तात्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. सलमान रश्दी यांच्यावर हल्ला करणाऱ्याला पोलिसांनी (New York Police) अटक केली आहे. या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेल्या काही लोकांनी सलमान रश्दी यांच्यावर हल्ला झाल्याचे ट्विट करत फोटो आणि व्हिडिओ शेअर केले आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, न्यूयॉर्कमध्ये 75 वर्षीय लेखक सलमान रश्दी यांच्यावर प्राणघातक हल्ला करण्यात आला आहे. पश्चिम न्यूयॉर्कमधील चौटौका येथे एका कार्यक्रमामध्ये सलमान रश्दी सहभागी झाले होते. व्याख्यान देण्यापूर्वी स्टेजवर असतानाच एका व्यक्तीने त्यांच्यावर चाकूने हल्ला केला. हल्लेखोराने सलमान रश्दी यांच्या गळ्यावर वार केले. या हल्ल्यात सलमान रश्दी हे गंभीर जखमी झाले. हल्ल्यानंतर त्यांना तात्काळ नूयॉर्कमधील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. सध्या त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत.

Author Salman Rushdie, whose writing led to death threats from the Islamic regime in Iran, has been attacked on stage at an event in western New York. pic.twitter.com/iM3tDEI7mF

— Asaad Sam Hanna (@AsaadHannaa) August 12, 2022