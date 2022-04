Samsung Galaxy M53 5G Price in India : नवा सॅमसग स्मार्टफोन (Samsung Smartphone) खरेदी करण्याची इच्छा असलेल्या यूजर्ससांटी आनंदाची बातमी आहे. सॅमसंगने आपला बहुप्रतिक्षित स्मार्टफोन (New Samsung Smartphone) Samsung Galaxy M53 5G अखेर भारतीय बाजारात लॉन्च केला आहे. हा स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 900 प्रोसेसरवर काम करतो आणि यात (Samsung Galaxy M53 5G Price in India) वापरकर्त्यांसाठी 6.7 इंचाचा सुपर AMOLED + डिस्प्ले देण्यात आला आहे, जो 120Hz रिफ्रेश रेटसह येतो. हा स्मार्टफोन Android 12 OS वर आधारित आहे. उत्कृष्ट फोटोग्राफीसाठी यात 108MP कॅमेरा (Smartphone With 108MP Camera) देण्यात आहे. या स्मार्टफोनची किंमत आणि वैशिष्ट्यांबद्दल (Samsung Galaxy M53 5G price and features) तपशीलवार माहिती घेऊया.Also Read - Smartphone Launch in January 2022: नव्या वर्षात दमदार फीचर्ससह लाँच होणार हे स्मार्टफोन, पाहा संपूर्ण लिस्ट!

Samsung Galaxy M53 5G: किंमत, ऑफर आणि उपलब्धता

Samsung Galaxy M53 5G स्मार्टफोन दोन स्टोरेज व्हेरिएंटमध्ये लॉन्च करण्यात आला आहे. त्याच्या 6GB + 128GB स्टोरेज व्हेरिएंटची किंमत 23,999 रुपये आहे. तर 8GB + 128GB स्टोरेज मॉडेल 25,999 रुपयांना बाजारात सादर करण्यात आले आहे. कंपनीने या स्मार्टफोनसोबत लॉन्च ऑफर्सही जाहीर केल्या आहेत. वापरकर्ते ICICI बँक क्रेडिट कार्डवर 2,500 रुपयांचा इंस्टंड डिस्काऊंट मिळवू शकतात. स्मार्टफोनची विक्री 29 एप्रिल रोजी दुपारी 12 वाजता सुरू होईल. तुम्ही कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइटसह Amazon वरून देखील हा स्मार्टफोन खरेदी करू शकता. कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइटवर वापरकर्ते Galaxy M सीरीजच्या स्मार्टफोनवर 2,000 रुपयांची सूट देखील मिळवू शकतात. Also Read - Samsung Galaxy A21 Simple: सॅमसंगचा Galaxy A21 Simple स्मार्टफोन लाँच, जाणून घ्या किंमत आणि फीचर्स!

Samsung Galaxy M53 5G: अधिक तपशील

Samsung Galaxy M53 5G स्मार्टफोन Android 12 OS वर आधारित आहे आणि यात ड्युअल सिम सपोर्ट देण्यात आला आहे. हा स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 900 प्रोसेसरने सुसज्ज आहे. त्यात 1,080×2,400 pixels च्या स्क्रीन रिझोल्यूशनसह 6.7-इंचाचा फुल एचडी + डिस्प्ले देण्यात आला आहे. स्मार्टफोनमध्ये कंपनीचे RAM Plus फीचर देण्यात आले आहे. याच्या मदतीने तुम्ही व्हर्च्युअल रॅम वापरू शकता. Also Read - Realme Narzo 50A ची डिझाईन लीक, बॅक कॅमेरा सेटअपसह बॉटममध्ये स्पीकर ग्रिल

या स्मार्टफोनमध्ये क्वाड रियर कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे. फोनचे प्रायमरी सेन्सर 108MP आहे, तर 8MP अल्ट्रा वाईड अँगल कॅमेरा, 2MP डेप्थ सेन्सर आणि 2MP मॅक्रो कॅमेरा देण्यात आला आहे. याशिवाय यूजर्सना व्हिडिओ कॉलिंग आणि सेल्फीसाठी यात 32MP फ्रंट कॅमेरा मिळेल. या स्मार्टफोनमध्ये 5,000mAh बॅटरी देण्यात आली आहे, जी 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह येते.