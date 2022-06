Sarkari Naukari: सरकारी नोकरीच्या (Government Jobs) शोधात असलेल्या तरुणांसाठी आनंदाची बातमी आहे. येत्या दीड वर्षात भारत सरकार (Government of India) 10 लाख तरुणांना रोजगार देणार आहे. पंतप्रधान मोदींनी (PM Modi) स्वत: यासंदर्भात सर्व विभागांना निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे पुढील दीड वर्षांत मोदी सरकारचे (Modi Sarkar) सर्व विभाग आणि मंत्रालये मिशन मोडमध्ये 10 लाख लोकांना नोकऱ्या (Government Recruitment) देणार आहेत. पंतप्रधान मोदींनी (Narendra Modi) सर्व विभागांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या संख्येचा आढावा घेतल्यानंतर येत्या दीड वर्षात मिशन मोडमध्ये 10 लाख लोकांची भरती (Ministries and Departments Recruitment) करावी असे निर्देश दिले आहेत.Also Read - RBI Recruitment 2022: आरबीआयमध्ये नोकरी मिळवण्याची शेवटची संधी, आत्ताच करा अर्ज

पंतप्रधान कार्यालयाने ट्वीट करून याबाबात महिती दिली आहे. पीएमओने केलेल्या ट्वीटमध्ये “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व विभाग आणि मंत्रालयांमधील मानव संसाधन परिस्थितीचा आढावा घेतला आणि सरकारने पुढील दीड वर्षात मिशन मोडमध्ये 10 लाख लोकांची भरती करावी असे निर्देश दिले”, असे म्हटले आहे. Also Read - PIB Fact Check: बेरोजगार तरुणांना मिळतोय दरमहा 6 हजार रुपये भत्ता! पण आधी हे वाचा

PM @narendramodi reviewed the status of Human Resources in all departments and ministries and instructed that recruitment of 10 lakh people be done by the Government in mission mode in next 1.5 years.

— PMO India (@PMOIndia) June 14, 2022