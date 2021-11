मुंबई : तंत्रज्ञानामुळे आपले जीवन सोपे झाले आहे. मात्र त्याचा सहज दुरुपयोगही होऊ शकतो. काम सोपे करण्यासाठी आपण जसा तंत्रज्ञानाचा वापर करतो, त्या पद्धतीने सायबर गुन्हेगार (cyber criminals) तुमच्या एका चुकीने याच तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करू शकतात आणि तुमची आयुष्यभराची कमाई एका क्षणात गायब करू शकतात. बँक फ्रॉडशी (bank fraud) संबंधित अनेक प्रकरणे आपल्याला अनेकदा ऐकायला मिळतात. अशा गैरप्रकाराला बळी पडू नये म्हणून थोडे सतर्क राहणे गरजेचे असते.Also Read - RBI Guidelines : पैसे चुकीच्या खात्यात ट्रान्सफर झाले? काळजी करू नका! असे मिळतील परत

बँकेशी संबंधित अनेक कामांसाठी आपण बँकेच्या कस्टमर केअर अधिकाऱ्याशी बोलतो. बँकेचा कस्टमर केअर नंबर (customer care number) आपल्या फोनमध्ये सेव्ह नसतो. त्यामुळे त्यासाठी आपण गुगलची मदत घेतो. थेट Google वर जाऊन बँकेचे नाव टाकून ग्राहक सेवा क्रमांक शोधतो. मात्र तुम्ही गुगलवर नंबर शोधता तेव्हा अनेक पृष्ठे दिसतात ज्यावर कस्टमर केअर क्रमांक नमूद केलेला असतो. अशा वेळी तुम्ही चुकीच्या नंबरवर कॉल केला असेल तर तुम्ही ऑनलाइन फसवणुकीला (Online fraud) बळी पडू शकता. Also Read - SBI Study Loan: परदेशात शिक्षण घ्यायचे पण पैशांची आहे अडचण, मग टेन्शन घेऊ नका SBI देतेय इतक्या रुपयांपर्यंत लोन!

देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) आपल्या ग्राहकांना अशा ऑनलाइन फसवणुकीबद्दल इशारा (SBI Alert) दिला आहे. एसबीआयने आपल्या अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवरून ट्वीट केले आहे. यात ‘बनावट ग्राहक सेवा क्रमांकांपासून सावध रहा. योग्य ग्राहक सेवा क्रमांकासाठी कृपया SBI च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या. तसेच तुमची गोपनीय बँकिंग माहिती कोणत्याही व्यक्तीसोबत कधीही शेअर करू नका’, असा सल्ला देण्यात आला आहे. Also Read - SBI Car Loan: आनंदाची बातमी ! SBIने कार लोन ग्राहकांना प्रोसेसिंग फीवर दिली 100 टक्के सूट

Beware of fraudulent customer care numbers. Please refer to the official website of SBI for correct customer care numbers. Refrain from sharing confidential banking information with anyone.#CyberSafety #CyberCrime #Fraud #BankSafe #SafeWithSBI pic.twitter.com/70Sw7bIuvo

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) November 21, 2021