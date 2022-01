SBI Recruitment: स्टेट बँक ऑफ इंडिया (State Bank of India) कंत्राटी पद्धतीने डिजिटल बँकिंग प्रमुख पदांवर भरती करत आहे. बँकेने (Bank Jobs) या पदांसाठी अर्ज मागवले आहेत. या पदांसाठी इच्छुक उमेदवार अधिकृत वेबसाइट https://bank.sbi/web/careers वर जाऊन अर्ज करू शकतात. 28 जानेवारी ही अर्ज करण्याची शेवटची तारीख आहे याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी. अर्ज करण्यापूर्वी उमेदवारांनी भरतीसंदर्भातील (SBI Recruitment 2022) अधिकृत अधिसूचना वाचणे आवश्यक आहे. (Recruitment post for the of Head of Digital Banking in State Bank of India, find out the eligibility)Also Read - IAF Group C Recruitment 2021 : इंडियन एअर फोर्समध्ये ग्रुप-सी पदांसाठी भरती, आत्ताच करा अर्ज, जाणून घ्या पात्रता

SBI Recruitment 2022 : आवश्यक पात्रता

स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या डिजिटल हेडच्या पदांसाठी अर्ज करणारे उमेदवार कोणत्याही मान्यताप्राप्त कॉलेज आणि विद्यापीठातून B.E., Tech, MBA / PGDM पूर्ण वेळ किंवा इतर समकक्ष पात्रता, एमसीए किंवा इतर समकक्ष पात्रता, चार्टर्ड अकाउंटंटशी संबंधित पदवी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. उमेदवारांची निवड तीन वेगवेगळ्या टप्प्यात केली जाईल. निवड यादी, मुलाखत आणि गुणवत्ता यादी जाहीर केल्यानंतर नियुक्ती दिली जाईल. Also Read - ESIC Recruitment 2022 : 10वी-12वी पाससाठी 3847 पदांसाठी मेगाभरती, आजपासून अर्ज सुरू, जाणून घ्या पात्रता

RBI मध्ये देखील नोकरी करण्याची सुवर्ण संधी

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सरकारी नोकरीसाठी सुवर्णसंधी आणली आहे. RBI ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (RBI SO Recruitment 2022) या पदासाठी अर्ज मागवले आहेत. या पदांसाठी अर्ज करू इच्छिणारे इच्छुक उमेदवार अधिकृत वेबसाइट rbi.org.in वर जाऊन अर्ज करू शकतात. अर्ज करण्याची प्रक्रिया (RBI SO jobs 2022) 15 जानेवारीपासून सुरू झाली आहे. या भरतीद्वारे एकूण 14 पदांवर उमेदवारांची नियुक्ती केली जाणार आहे. (Golden opportunity to get a job in RBI) Also Read - AIIMS Recruitment 2021 : एम्समध्ये नोकरी करण्याची सुवर्ण संधी, अर्ज करण्यासाठी आज शेवटचा दिवस, जाणून घ्या पात्रता