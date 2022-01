SBI Toll Free Number: एसबीआयच्या (State Bank of India) ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक बँक एसबीआय (SBI) आपल्या ग्राहकांसाठी बँकिंग सेवा सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहे. बँकेने ग्राहकांच्या सुविधेसाठी 1800 1234 हा टोल फ्री क्रमांक (Toll free number) उपलब्ध करून दिला आहे. या क्रमांकावरून आता तुम्हाला घरबसल्या बँकेच्या विविध सुविधांचा (bank facilities) लाभ घेता येणार आहे.Also Read - SBI Recruitment 2022: स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये डिजिटल बँकिंग प्रमुख पदासाठी भरती, जाणून घ्या पात्रता

स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) दिलेल्या माहितीनुसार या टोल फ्री नंबरवर कॉल करून तुम्ही तुमची बँक शिल्लक (Bank balance) तसेच मागील व्यवहारांचे तपशील (Previous Transactions Details) मिळवू शकता. म्हणजेच या एका नंबरवरून तुम्हाला तुमच्या खात्याशी संबंधित सर्व माहिती मिळेल. या टोल फ्री क्रमांकावर कॉल किंवा मेसेज (Call and message Service) दोन्हीद्वारे या सुविधांचा लाभ घेता येईल.

एसबीआयने केलेल्या ट्वीटमध्ये (SBI Tweet) म्हटले की 'घरी रहा, सुरक्षित रहा, आम्ही तुमच्या सेवेसाठी हजर आहोत. SBI तुम्हाला एक संपर्करहित सेवा देत आहे जी तुम्हाला तुमच्या तात्काळ बँकिंग गरजांसाठी (Banking needs) मदत करेल. तुमच्या खात्यासंबंधी माहितीसाठी आमच्या टोल फ्री क्रमांक 1800 1234 वर कॉल करा.

Stay safe at home, we are there to serve you. SBI provides you a contactless service that will help you with your urgent banking needs.

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) January 20, 2022