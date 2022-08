SBI WhatsApp Banking Service: भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडियाने गेल्या महिन्यात आपल्या ग्राहकांसाठी WhatsApp बँकिंग सेवा सुरू केली. सध्या मिनी स्टेटमेंट आणि खात्यातील शिल्लक त्वरित तपासण्यासाठी SBI WhatsApp बँकिंग सेवांचा (SBI WhatsApp Banking ) लाभ घेता येऊ शकतो. मिनी स्टेटमेंटचा भाग म्हणून SBI ग्राहकाच्या शेवटच्या पाच व्यवहारांचे तपशील प्रदान करेल. बँक खातेधारकांना त्यांच्या नवीन WhatsApp बँकिंग सेवांबद्दल माहिती देत ​​आहे. एसबीआयने यासंदर्भात ट्विटरवर एक पोस्ट केली आहे. या पोस्टमध्ये एसबीआयने “तुमची बँक आता व्हॉट्सअॅपवर आहे. तुमच्या खात्यातील शिल्लक आणि मिनी स्टेटमेंट जाणून घ्या” असे म्हटले आहे.Also Read - FD Interest Rate Hike: एसबीआयसह अॅक्सिस आणि सेंट्रल बँकेने मुदत ठेवींवरील व्याजदरात केली वाढ, जाणून घ्या नवे दर

Your bank is now on WhatsApp. Get to know your Account Balance and view Mini Statement on the go.#WhatsAppBanking #SBI #WhatsApp #AmritMahotsav #BhimSBIPay pic.twitter.com/taKZQ6FCFN — State Bank of India (@TheOfficialSBI) August 25, 2022

SBI WhatsApp बँकिंगसाठी नोंदणी कशी करावी

एसबीआय व्हॉट्सअॅप बँकिंग सेवा वापरण्यासाठी प्रथम तुमच्या खात्याची नोंदणी करणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी एसएमएसद्वारे तुमची संमती देणे आवश्यक आहे. ज्यांनी नोंदणी केलेली नाही ते सेवांचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न करत असतील तर त्यांना बँकेकडून एक संदेश येईल, यात त्यांना प्रथम नोंदणी करण्यास सांगितले जाईल.

तुम्ही SBI WhatsApp बँकिंग सेवांसाठी नोंदणी केली नसेल तर या सेवांची नोंदणी करण्यासाठी आणि वापरण्यासाठी तसेच तुमची संमती देण्यासाठी, कृपया बँकेकडे असलेल्या तुमच्या नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांकावरून WAREG A/c क्रमांक 9172089333148 नंबरवर एसएमएस पाठवा. तुम्ही Bank.sbi वर या सेवांसाठी तपशीलवार T&C पाहू शकता.

SBI WhatsApp बँकिंग सेवेचा लाभ कसा घ्यावी कशी घ्यावी

1: प्रथम नोंदणी करा.

2: नोंदणी केल्यानंतर, SBI ला +919022690226 वर ‘हाय’ पाठवा. किंवा तुम्ही SBI WhatsApp संदेशाला (Dear Customer, You are successfully registered for SBI WhatsApp Banking services) उत्तर देऊ शकता

3: एकदा तुम्ही मेसेज पाठवल्यानंतर तुम्हाला खाली दिलेला उत्तर मिळेल.

Dear Customer,

Welcome to SBI Whatsapp Banking Services!

Please choose from any of the options below.

1. Account Balance

2. Mini Statement

3. De-register from WhatsApp Banking

तुम्हाला हव्या असलेल्या सेवेच्या पर्यायावर क्लिक करा. जर तुम्ही मिनी स्टेटमेंट निवडले असेल तर तुम्हाला मागील पाच वर्षांचे स्टेटमेंट मिळेल.