SEBI Recruitment 2022: स्टॉक मार्केट आणि बाँड मार्केटचे नियमन करणारी सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने (Securities and Exchange Board of India/SEBI Jobs) या विभागात अ श्रेणी अधिकारी पदावर भरती प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे. या भरती परीक्षेत बसू इच्छिणारे पात्र उमेदवार sebi.gov.in या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन अर्ज करू शकतात. या पदांसाठी (Sarkari Naukari) अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 24 जानेवारी 2022 आहे. या भरतीद्वारे सेबीमध्ये एकूण 120 पदांची भरती केली जाणार आहे. (SEBI Recruitment 2022: Job Opportunity to Become Grade A Officer in SEBI! Recruitment fro 120 posts)Also Read - BSF Recruitment 2022: बीएसएफमध्ये नोकरीची सुवर्ण संधी, महिला उमेदवारही करू शकतात अर्ज, जाणून घ्या पात्रता

SEBI Recruitment 2022: पदांचा तपशील

सामान्य – 80 पदे

कायदेशीर – 16 पदे

माहिती तंत्रज्ञान – 12 पदे

संशोधन – 7 पदे

राजभाषा – 3 पदे Also Read - SBI Recruitment 2022: स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये डिजिटल बँकिंग प्रमुख पदासाठी भरती, जाणून घ्या पात्रता

SEBI Recruitment 2022: आवश्यक पात्रता आणि निकष

ज्या उमेदवारांना या पदांसाठी अर्ज करायचा आहे त्यांनी sebi.gov.in या वेबसाइटला भेट देऊन अधिकृत अधिसूचना पहावी. अधिसूचनेत वयोमर्यादा आणि शैक्षणिक पात्रतेची माहिती देण्यात आली आहे. खुल्या प्रवर्गातील, OBC आणि EWS श्रेणीतील उमेदवारांना अर्ज शुल्क म्हणून 1000 रुपये भरावे लागतील आणि SC, ST, PWD श्रेणीतील उमेदवारांसाठी 100 रुपये अर्ज शुल्क आहे. Also Read - IAF Group C Recruitment 2021 : इंडियन एअर फोर्समध्ये ग्रुप-सी पदांसाठी भरती, आत्ताच करा अर्ज, जाणून घ्या पात्रता

(SEBI Recruitment 2022, SEBI Jobs 2022, Job Opportunity 2022, Grade A Officer, SEBI Nokari, Recruitment in SEBI, Government Jobs, Securities and Exchange Board of India, Job Notifications)