Sedition Law on Hold: एक ऐतिहासिक निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) देशद्रोहाच्या कायद्यावर (Sedition Law) बंदी घातली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र आणि राज्य सरकारांना जोपर्यंत केंद्र या कायद्याचे पुनरावलोकन पूर्ण करत नाही तोपर्यंत देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला जाऊ नये असे निर्देश दिले आहेत. हा कायदा आयपीसीच्या (IPC) कलम 124A मध्ये समाविष्ट आहे. सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, जोपर्यंत केंद्राकडून देशद्रोहा कायद्याच्या तरतुदीचा आढावा पूर्ण होत नाही तोपर्यंत सरकारने देशद्रोहाची तरतूद वापरू नये. तसेच अंतरिम आदेशात खंडपीठाने म्हटले की, देशद्रोहाच्या तरतुदीनुसार नवीन एफआयआर नोंदवू नये आणि जे लोक आधीपासून तुरुंगात आहेत ते आता सुटकेसाठी न्यायालयात दाद मागू शकतात.

देशद्रोह कायद्याच्या वापरावर बंदी घालताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की पुनर्विचार होईपर्यंत देशद्रोहाच्या कायद्यानुसार 124A अंतर्गत कोणताही नवीन गुन्हा दाखल करू नये. तसेच प्रलंबित असलेल्या खटल्यांवर यथास्थिती कायम ठेवावी. ज्यांच्यावर देशद्रोहाच्या आरोपाखाली खटला सुरू आहे ते योग्य न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज दाखल करू शकतात. त्याचप्रमाणे आरोपींना दिलेला दिलासा कायम राहणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. तरतुदीच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर जुलैमध्ये सुनावणी होणार आहे.

Supreme Court puts the sedition law on hold; urges Centre and States to refrain from registering any FIRs invoking Section 124A IPC.

