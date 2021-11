नोएडा: उत्तर प्रदेशातील नोएडा शहरातील गौतमबुद्ध नगर पोलिसांना (Gautambuddha Nagar Police) मोठ्या सेक्स रॅकेटचा (Sex Racket in Noida) भंडाफोड केला आहे. ग्राहकांना एका ग्रेस्ट हाऊसवर (Guest House) बोलवण्यात येत होतं. त्याआधीच व्हॉट्सएपवर (WhatsApp) फोटो पाठवून डील केली जात होती. पोलिसांनी छापेमारी करून तीन तरुणींसह सहा जणांना अटक केली आहे. एक आरोपी फरार असून पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत.Also Read - WhatsApp यूजर्ससाठी खुशखबर! इंटरनेटशिवायही एकाच वेळी चार डिव्हाइसमध्ये करता येईल अॅक्टिव्ह

मिळालेली माहिती अशी की, नोएडा येथील सेक्टर-49 क्षेत्रात गोरखधंदा सुरू असल्याची माहिती पोलिसांना (Noida Police) खबऱ्यांकडून समजली होती. मानव तस्करी विरोधी शाखेचे प्रभारी आणि पोलिस निरीक्षक देवेंद्र यादव यांनी सांगितलं की, अतिथी गृहात दलालाच्या माध्यमातून सेक्स रॅकेट चालवलं जात असल्याची धक्कादायक प्रकरणाचा भंडाफोड झाला आहे. पोलिसांनी सेक्टर-49 क्षेत्राती क्राउन स्टे गेस्ट हाऊसवर (Sex Racket in Guest House) छापा टाकून तीन तरुणींना ताब्यात घेऊन इतर तिघांच्या हातात बेड्या ठोकल्या. Also Read - Pune Crime: ऐन दिवाळीत पुणं हादरलं, पोलिस महिलेची आत्महत्या, भावाला WhatsAppवर पाठवली Suicide Note!

Noida, UP | Prostitution racket busted by Anti Human Trafficking Unit, 3 arrested

“Three men who dealt with clients arrested while their fourth partner is absconding,” DCP Women Safety Vrinda Shukla (18.11) pic.twitter.com/3sxcEtywxE

— ANI (@ANI) November 18, 2021