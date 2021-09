मुंबई : कोरोना (Corona visur) काळातही शेअर मार्केटमध्ये (Share Market) अच्छे दिन पाहायला मिळत आहेत. जागतिक मार्केटमध्ये (International Market) मिळत असलेल्या सकारात्मक संकेतांमुळे देशातील शेअर मार्केटमध्ये (Share Market) सध्या तेजीचे वातावरण आहे. शुक्रवारी सकाळी 338 अंकाची उसळी घेत बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंजच्या (Bombay Stock Exchange) सेन्सेक्सने (Sensex) 60 हजारांचा टप्पा पार करत इतिहास रचला आहे. एवढा मोठा टप्पा गाठण्याची शेअर मार्केटची ही पहिलीच वेळ आहे. मागच्या आठवड्यात शेअर बाजारने 58 हजारांचा टप्पा गाठला होता.Also Read - ZEEL-SONY Pictures Big Merger: विलिनीकरणानंतर नव्या कंपनीच्या MD-CEO पदी कायम राहणार पुनीत गोयंका

Sensex rises by 375 points at 60,260, Nifty jumps 106 points to trade at 17,929 as market scale record highs pic.twitter.com/IljgsnX7Tz

