Shiv Kumar Sharma Passed Away: प्रसिद्ध भारतीय संतूर वादक पंडित शिवकुमार शर्मा (Pandit Shivkumar Sharma) यांनी मंगळवारी अखेरचा श्वास घेतला. हृदयविकाराच्या झटक्याने (Heart Attack) शिवकुमार यांनी वयाच्या 84 वर्षी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या निधनाने संगीत क्षेत्रात कधी न भरून निघणारे नुकसान झाले आहे. दरम्यान गेल्या सहा महिन्यांपासून ते किडनी विकाराने ग्रस्त होते. शिवकुमार यांच्या पार्थिवावर दुपारी जुहू (Juhoo) येथील स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहे.

शिवकुमार यांनी भारतीय संगीत विश्व आणि एकंदरच भारतीय कलाक्षेत्रामध्ये मोलाचे योगदान दिले होते. संगीत क्षेत्रात बहुमूल्य योगदान देणारे संतूरवादक पंडित शिवकुमार शर्मा यांना पद्मविभूषण पुरस्काराने संन्मानित करण्यात आले होते.

पंडित शिवकुमार यांनी जम्मू काश्मीरमधील 'संतूर' वाद्याला जागतिक ओळख मिळवून दिली. सतार आणि सरोद अशा वाद्यांसोबत शिवकुमारांमुळेच संतूर वादकाचे देखील नाव घेतले जाऊ लागले.

पंडित शिवकुमार शर्मा आणि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया या जोडीला ‘शिवहरी’ म्हणूनही ओळखलं जात होते. आज हे दिग्गज नाव, व्यक्तीमत्त्वं आपल्यातून हरपले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंडित शिवकुमार यांच्या निधनाबद्दल तिव्र दु:ख व्यक्त केले आहे. शिवकुमार यांच्या जाण्याने कलाविश्व पोरके झाले आहे. पंडितंजींनी संतूर वाद्याला जागतिक ख्याती मिळवून दिली होती. त्यांची संगीत पुढील पीढीला देखील मंत्रमुग्ध करत राहील, असे पंतप्रधानांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटले आहे.

Our cultural world is poorer with the demise of Pandit Shivkumar Sharma Ji. He popularised the Santoor at a global level. His music will continue to enthral the coming generations. I fondly remember my interactions with him. Condolences to his family and admirers. Om Shanti.

