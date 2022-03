Shivaji Maharaj Statue: छत्रपती शिवाजी महाराज (Shivaji Maharaj Jayanti 2022) यांची आज तिथीप्रमाणे जयंती देशभरात साजरी केली जात असताना तेलंगणात (Telangana) मोठा वाद उफाळून आला आहे. शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरून दोन गटात झालेल्या तुफान दगडफेकीत अनेकजण गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींमध्ये पोलिस कर्मचाऱ्यांचा देखील समावेश आहे. निझामाबाद (Nizamabad) जिल्ह्यातील बोधन (Bodhan) शहरात ही घटना घडली आहे. दगडफेकीनंतर शहरात तणाव पसरल्याने पोलिसांनी कलम 144 (जमावबंदी) लागू केला आहे.Also Read - Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti: शिवभक्तांच्या उत्साहाला उधाण! शिवनेरीवर अमित ठाकरेंच्या हस्ते शिवरायांच्या पुतळ्याला दुग्धाभिषेक

'झी न्यूज'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, निझामाबाद जिल्ह्यातील बोधन शहरात शिवाजी महाराज यांचा पुतळा स्थापन करण्यात आला आहे. त्यावर दोन गटात तुफान हाणामारी झाली. त्यानंतर झालेल्या दगडफेकीत अनेक नागरिक जखमी झाले आहेत. जखमींमध्ये पोलिस कर्मचाऱ्यांचा देखील समावेश आहे. बोधन शहरात सध्या तणावपूर्ण शांतता आहे. परिस्थिती नियंत्रणात असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. शहरात जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे.

तेलंगणाचे गृहमंत्री मोहम्मद महमूद अली (Home Minister Mohammad Mahmood Ali) यांनी फोनवर पोलिस महासंचालक एम महेंद्र रेड्डी यांच्याकडून परिस्थितीचा आढावा घेतला. सध्या शहरात तणावपूर्ण शांतता आहे. बोधन शहरात पोलिसांचा बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे.

मिळालेली माहिती अशी, की बोधन शहरात एका गटाने छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा बसवला होता. परंतु पुतळ्याला दुसऱ्या एका गटाने कडाडून विरोध दर्शवला. त्यामुळे दोन्ही गटात शाब्दीक बाचाबाची झाली. नंतर बाचाबाचीचे पर्यवसन तुबंड हाणामारीत झाले. दोन्ही गटातील लोकांनी एकमेकांच्या दिशेने दगड भिरकावे. या धुमश्चक्रीमध्ये पोलिस कर्मचारी देखील जखमी झाले आहेत. त्यानंतर पोलिसांची अतिरिक्त कुमक बोलावण्यात आली. जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रूधुरांचा मारा केला. या प्रकरणी पोलिसांनी काही तरुणांना ताब्यात घेतले आहे.

The Bodhan Muncipal Counsel has accepted to the proposed Shivaji Maharaj’s idol and passed resolution. Yet, the TRS-MIM hooligans are creating ruckus & tensions in the town. @HMOIndia

निझामाबादचे पोलिस आयुक्त नागराजू यांनी सांगितले, की बोधन शहरातील परिस्थिती सध्या नियंत्रणात आहे. शहरात कलम 144 लागू केला आहे. शिवाजी महाराज पुतळा परिसरात मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. शिवाजी महाराज यांचा पुतळा स्थापन करण्यासाठी कोणतीही कायदेशीर परवानगी घेण्यात आली नव्हती. त्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे.

On one hand the Police & the dist administration oppose the installation of Chhatrapati Shivaji Maharaj’s statue in Bodhan.

And on the other, the same people peacefully allow the construction of an illegal structure called “Mosque”.

Heights of M appeasement!#BodhanBandh 1/2 pic.twitter.com/4zgNy7ZQOg

— Arvind Dharmapuri (@Arvindharmapuri) March 20, 2022