Shivamurthy Arrested : कर्नाटकमध्ये पोलिसांनी (Karnataka Police) मोठी कारवाई केली आहे. अल्पवयीन मुलींचे लैगिंक शोषण (Sexual exploitation of minor girls) केल्याच्या आरोपानंतर पोलिसांनी लिंगायत समाजाच्या चित्रपदुर्ग मठाचे मठाधीश शिवमूर्ती मुघरा शरानारु (Shivamurthy Murugha Sharanaru) यांना अटक केली आहे. मठाधीश शिवमूर्ती मुरुगा यांना POCSO कायद्यांतर्गत अटक करण्यात आली आहे. याआधी त्याच्याविरुद्ध लुकआऊट नोटीस जारी करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांना पोलिसांनी अटक केली.Also Read - NIA कडून अंडरवर्ल्ड डॉन Dawood Ibrahim वर 25 लाखांचे बक्षीस जाहीर!

मठाधीश शिवमूर्ती मुरघा शरानारू यांच्यावर दोन अल्पवयीन मुलींनी लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप केला आहे. याप्रकरणी त्यांनी मैसूर पोलिस ठाण्यात त्यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीनंतर शिवमूर्तींविरोधात पोक्सो कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर पोलिसांनी त्यांच्याविरोधात लुकआऊट नोटीस जारी केली होती. पोलिसांनी आता त्यांना अटक केली आहे. Also Read - Rule Changes from 1st September : तुमच्या खिशावर पडणार ताण, 1 सप्टेंबरपासून होणार ‘हे’ मोठे बदल!

The chief pontiff of Sri Murugha Mutt, Shivamurthy Murugha Sharanaru, accused of sexually assaulting minors, being taken to police station after which he will be taken for medical test. He is likely to be formally arrested after this procedure. pic.twitter.com/iKsxA0ye59

— ANI (@ANI) September 1, 2022