मुंबई : उत्तर प्रदेशच्या आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या (Uttar Pradesh Assembly Elections) रिंगणामध्ये शिवसेनेने उडी मारली आहे. या निवडणुकीत शिवसेना (Shivsena) सर्वच्या सर्व म्हणजेच 403 जागा लढवणार आहे. AIMIMचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक लढवण्याची घोषणा केल्यानंतर शिवसेनेने देखील या निवडणुकीमध्ये सर्व जागा लढवण्याची घोषणा केली आहे. या निवडणूकीत शिवसेना युती करणार का? आणि कोणासोबत युती करणार? हे मात्र स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.Also Read - Breaking News Live Updates: देशातील कोरोना रुग्णांपैकी 88 टक्के रुग्ण फक्त महाराष्ट्र आणि केरळमध्ये

Shiv Sena to contest for all 403 seats in Uttar Pradesh Assembly elections in 2022. The party has not allied with any other political party as of now but has signaled the possibility of an alliance. pic.twitter.com/qqdZz6FQXH

— ANI (@ANI) September 11, 2021