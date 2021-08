काबूल : अफगाणिस्तानमध्ये (Afghanistan) सध्या गंभीर परिस्थिती आहे. तालिबानी दहशतवादी संघटनांनी रविवारी अफगाणिस्तानची राजधानी काबूलवर (Kabul) ताबा मिळवला. त्यामुळे याठिकाणच्या नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. तालिबानी दहशतवादी अफगाणिस्तानमध्ये अंदाधुंद गोळीबार करत दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आपला जीव वाचवण्यासाठी काबुल विमानतळावर नागरिकांनी मोठी गर्दी केली आहे.Also Read - Afghanistan News Update: काबुल एअरपोर्टवर चेंगराचेंगरी; फायरिंगमध्ये 5 ठार, हजारो भारतीय अडकले

एखादी बस किंवा ट्रेन पकडताना प्रवासी ज्या पद्धतीने गाडीमध्ये चढतात तशा पद्धतीने ते विमानात (aircraft) चढत आहेत. अशरक्ष: ते विमानाच्या इंजिनवर (Aircraft Engine) बसून लटकून प्रवास करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशामध्ये काबूल विमानतळावरुन एक धक्कादायक व्हिडिओ (Shocking Video) समोर आला आहे. उड्डाण घेतलेल्या विमानातून दोन व्यक्ती खाली पडल्याचे दिसत आहे. हा व्हिडिओ (Viral Video) सध्या सोशल मीडियावर (Social Media) व्हायरल होत आहे.

Graphic: In a new horrifying video, it seems like two people have fallen to the ground from an American military aircraft which was mid-air in #Kabul.pic.twitter.com/5azG5BO8zB

— Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 16, 2021