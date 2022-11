Shraddha Murder Case: घराबाहेरील रस्त्यावरून बॅग घेऊन जाताना दिसला आफताब, पाहा सीसीटीव्ही व्हिडिओ

Shraddha Murder Case Latest Update: श्रद्धा वाळकर (shraddha walker) हत्येप्रकरणी पोलिसांनी वेगाने तपास सुरू केला आहे. यासाठी पोलिसांची दोन पथकं पाच राज्यात आफताबविरुद्ध (Aftaab Poonawalla) पुरावे शोधत आहेत. या दरम्यान शनिवारी एक सीसीटीव्ही फुटेज (Aftab Poonawala CCTV Video) पोलिसांच्या हाती लागले आहे. यात आफताब पूनावाला हातात बॉक्स आणि पाठीवर बॅग लटकवून (shraddha walker Murder Case) त्याच्या घराबाहेरील रस्त्यावरून जाताना दिसत आहे. हा व्हिडिओ ऑक्टोबरमधील आहे. मात्र अद्याप पोलिसांना अफताबविरोधात कोणताही ठोस पुरावा मिळालेला नाही. पोलीस सविस्तर तपास करत असून काही ठिकाणी छापेमारी देखईल करण्यात येत आहे.

दिल्ली पोलीसांनी या प्रकरणात आफताबविरोधात पुरावे गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे. परंतु तपासादरम्यान आफताब पोलिसांची दिशाभूल करत आहे. तो वारंवार त्याचा जबाब बदलत आहे. यादरम्यान छतपूर परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज पोलिसांच्या हाती लागले आहे. हे फुटेज 18 ऑक्टोबर 2022 चे आहे. यात पहाटे चारच्या सुमारास आफताब रस्त्यावरून जाताना दिसला. यावेळी त्याच्या हातात बॉक्स आणि पाठीवर बॅग लटकलेली दिसत आहे.

#WATCH | Shraddha murder case: CCTV visuals of Aftab carrying bag at a street outside his house surface from October 18 pic.twitter.com/S2JJUippEr

— ANI (@ANI) November 19, 2022