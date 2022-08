Shrikank Tyagi Arrested : नोएडातील ग्रँड ओमॅक्स सोसायटीमध्ये राहणाऱ्या एका महिलेला शिवीगाळ करुन धककाबुक्की करणाऱ्या भाजप नेता श्रीकांत त्यागीला (BJP Leader Shrikant Tyagi) अखेर पोलिसांनी अटक केली आहे. श्रीकांत त्यागीला उत्तर प्रदेश पोलिसांनी (Uttar Pradesh Police) मेरठमधून अटक केली आहे. श्रीकांत त्यागी यांचामहिलेला घाणेरड्या भाषेत शिवीगाळ आणि धक्काबुक्की करतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर (Social Media) व्हायरल झाला होता. या व्हिडिओनंतर श्रीकांत त्यागी हे चर्चेत आले. या घटनेनंतर श्रीकांत त्यागीविरोधात पोलिस काय कारवाई करतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. या घटनेनंतर श्रीकांत त्यागी फरार होते. अखेर पोलिसांनी त्यांना अटक केली आहे.Also Read - Maharashtra Cabinet Expansion : अखेरच्या क्षणी शिंदे गटाच्या या आमदाराचा पत्ता झाला कट, नाराज असल्यामुळे भूमिकेकडे लक्ष!

नोएडाच्या सेक्टर 93 मधील ग्रँड ओमॅक्समध्ये राहणाऱ्या एका महिलेला श्रीकांत त्यागीने शिवीगाळ करत धक्काबुकी केली होती. 5 ऑगस्टला त्यांचा हा व्हिडिओ समोर आला होता. सोसायटीमधील अवैध बांधकामावरुन जाब विचारणाऱ्या महिलेला श्रीकांत त्यागी अर्वाच्च भाषेत शिवीगाळ आणि धक्काबुकी करत होते. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर त्यांच्याविरोधात कारवाईची मागणी केली जात होती. याप्रकरणाची दखल घेत त्याच्या अवैध बांधकामावर हातोडा टाकण्यात आला होता.

Longer version of the video where BJP leader Shrikant Tyagi is seen abusing a woman.

Warning : **Abusive language** pic.twitter.com/1ahGdEjIUq

