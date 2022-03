Smriti Irani Birthday: टीव्हीवरील प्रसिद्ध मालिका ‘क्योंकी सास भी कभी बहू थी’ (kyuki saas bhi kabhi bahu thi) मधून घराघरात आपली ओळख निर्माण करणाऱ्या स्मृती इराणी (Smriti Irani) यांचा आज वाढदिवस आहे. स्मृती इराणी यांचा वेट्रेस (waitress) ते अभिनेत्री आणि थेट केंद्रीय मंत्री असा रंजक प्रवास आहे. अतिशय संघर्षमय प्रवास करत केंद्रीय मंत्रीपदापर्यंत पोहचलेल्या स्मृती इराणी यांच्यावर वाढदिवसानिमित्त राजकारणापासून ते मनोरंजन जगतातील दिग्गज मंडळीकडून शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे. या निमिमित्ताने जाणून घेऊया स्मृती इराणी यांच्याबद्दल माहिती…Also Read - गुड न्यूज! यापुढे Ration Cardसोबत नसताना सुद्धा मिळणार धान्य, Modi Governmentने केली मोठी घोषणा!

मोदी सरकारमधील केंद्रीय महिला आणि बालकल्याण विकास मंत्री स्मृती इराणी (Union Minister for Women and Child Development Smriti Irani) यांचा जन्म 1976 मध्ये दिल्ली येथे झाला. त्यांनी 2003 मध्ये राजकारणात पाऊल ठेवले. सध्या त्या केंद्रीय मंत्री आहे. त्यांचे 12 वी पर्यंतचे शिक्षण होली चाईल्ड ऑक्जीलियम स्कूलमध्ये झाले तर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली विद्यापीठातून त्यांनी पत्रकारितेची पदवी घेतली.

वेट्रेस म्हणून केले काम

स्मृती इराणी यांचा जन्म सर्वसाधारण कुटूंबात झाला. परिवार आर्थिक संकटात असताना त्यांनी काही काळ एका हॉटेलमध्ये वेट्रेस म्हणून काम केले. यादरम्यान त्यांना मॉडेलिंग करण्याचा सल्ला मिळाला. त्यानंतर त्या मॉडेलिंगमधील करियरच्या शोधात मुंबई पोहचल्या. 1998 मध्ये मिस इंडिया स्पर्धेत त्यांनी भाग घेतला आणि या स्पर्धेत त्या रनरअप राहिल्या. दरम्यान मिक्का सिंगचा म्युझिक अल्बम 'सावन मे लगी आग'च्या 'बोलियां' गाण्यात काम करण्याची त्यांना संधी मिळाली.

राहुल गांधी यांना केले पराभूत

स्मृती इराणी यांचे अभिनय क्षेत्रात करिअर जोरात असताना एकता कपूरच्या ‘क्योंकी सास भी कभी बहू थी’ मालिकेने त्यांना देश-विदेशात ओळख मिळवून दिली. फारच कमी लोकांना माहीत असेल की या मालिकेसाठी सुरुवातीला स्मृती इराणी यांना रिजेक्ट करण्यात आले होते. 2003 मध्ये त्यांनी भाजपात प्रवेश घेतला. त्यांना 2004 मध्ये भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या महाराष्ट्र उपाध्यक्षा बनविण्यात आले. तर 2014 मध्ये त्यांनी अमेठी लोकसभा मतदार संघातून निवडणूक लढत राहुल गांधी यांचा पराभव केला आणि खासदार म्हणून निवडणून आल्या.