Air India Express च्या विमानात अचानक आला साप, प्रवाशांची उडाली तारंबळ; DGCA ने दिले चौकशीचे आदेश!

Snake In Air India Express Plane : एअर इंडिया एक्सप्रेसच्या (Air India Express) विमानामध्ये साप आढळल्यामुळे प्रवाशांची एकच तारंबळ उडाल्याची घटना समोर आली आहे. अचानक साप दिसल्यामुळे प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. एअर इंडिया एक्स्प्रेसचे हे विमान केरळहून (Kerala) दुबईला निघाले होते. त्यावेळी प्रवाशांना साप दिसला. या घटनेची माहिती विमान वाहतूक नियामक मंडळाच्या (DGCA) अधिकाऱ्यांना देण्यात आली. त्यानंतर DGCA कडून या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.

स्वस्त विमानसेवा देणाऱ्या एअर इंडिया एक्स्प्रेसच्या फ्लाइटमध्ये ही घटना घडली आहे. एअरलाइन्सचे बोईंग बी-737-800 हे विमान केरळवरुन दुबईला चालले होते. दुबई विमानतळावर विमान उतरल्यानंतर प्रवाशांना विमानात साप दिसला. विमानाच्या कार्गो होल्डमध्ये साप आढळल्याने प्रवासी घाबरले. सुदैवानं या सापामुळे कोणत्याही प्रवाशाला काही इजा झाली नाही. साप आढळल्यानंतर सर्व प्रवाशांना विमानातून सुखरूप बाहेर काढण्यात आले.

On arrival in Dubai, a snake was found in a cargo hold in Air India Express B737-800 aircraft VT-AXW operated flight IX-343 (Calicut-Dubai). Passengers were safely deplaned and airport fire services were informed. Aircraft fumigation is in progress.

DGCA च्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, ‘एअर इंडिया एक्स्प्रेसचे B737-800 हे विमान कालिकत ते दुबई असे चालवण्यात आले होते. दुबईला पोहोचल्यावर विमानाच्या कार्गोमध्ये साप आढळून आला. त्यानंतर प्रवाशांना सुरक्षितपणे उतरवण्यात आले आणि पुढील उड्डाण करण्यापूर्वी विमान पूर्णपणे स्वच्छ करण्यात आले.’ दुसऱ्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, ‘विमानतळ अग्निशमन दलाच्या कर्मचाऱ्यांच्या ताब्यात देण्यात आली. यावेळी सर्व प्रवाशांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आले. त्यानंतर हे विमान ग्राउंड स्टाफच्या ताब्यात देण्यात आले.’

Yikes!

Snake on a plane!

Either an escaped pet from passenger carry on/luggage or possibly climbed its way into the aircraft from the ground.

Air Asia Airbus A320-200,Kuala Lumpur to Tawau.

This dude happily stayed inside the illuminated area till plane was diverted😂 pic.twitter.com/jqopi3Ofvp

— Hana Mohsin Khan | هناء (@girlpilot_) February 12, 2022