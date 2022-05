पश्चिम बंगालमधील (West Bengal) दुर्गापूर विमानतळावर (Durgapur Airport) स्पाईसजेटच्या विमानाचा मोठा अपघात टळला. मुंबईहून दुर्गापूर येथे पोहोचलेल्या स्पाईसजेट (SpiceJet) विमानाला लँडिंग करताना वादळाचा (Turbulence) सामना करावा लागला. या घटनेत विमानातील 40 प्रवासी जखमी झाले. त्यापैकी 12 प्रवाशी गंभीर आहेत. जखमी प्रवाशींना दूर्गापूर येथील हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आल्याची माहिती एअरलाईनच्या सूत्रांनी दिली आहे.Also Read - Disha Patani नं परिधान केला लाख रुपयांचा मिनी ड्रेस, हातातील Matchbox आकारातील Bag पाहून तुम्हीही चक्रावून जाल...

मिळालेली माहिती अशी की, पश्चिम बंगालमधील (West Bengal) दुर्गापूर येथील काझी नजरुल इस्लाम विमानतळावर (Kazi Nazrul Islam Airport) स्पाइसजेटचे विमान उतरण्याच्या प्रयत्नात असताना हा अपघात झाला. अपघात 12 जण गंभीर जखमी झाले असून त्यांना दुर्गापूर येथील हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. खराब हवामानामुळे आणि वादळामुळे ही घटना घडली. सुदैवाने मोठा अपघात टळला. कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.

Today SpiceJet Boeing B737 aircraft operating flight SG-945 from Mumbai to Durgapur encountered severe turbulence during descent which unfortunately resulted in injuries to a few passengers. Immediate medical assistance was provided upon arrival in Durgapur: SpiceJet spokesperson pic.twitter.com/fJyG1ztghc



मुंबईहून आलेले विमान दुर्गापूर एअरपोर्टवर पोहोचताच जखमी प्रवाशांनी तातडीने वैद्यकीय मदत देण्यात आली. गंभीर प्रवाशांना हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आले. त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. 'स्पाईसजेट'ला या दुर्दैवी घटनेबद्दल दु:ख वाटते. सर्व जखमी प्रवाशांना तातडीने वैद्यकीय मदत पुरवण्यात आली आहे, असे स्पाईसजेट एअरलाईन्सकडून सांगण्यात आले आहे.

The flight was about to land at Durgapur airport when the aircraft began to hobble as the flight experienced massive turbulence following extreme bad weather. Few passengers were severely injured during this major mid-air turbulence: Akbar Ansari, a passenger pic.twitter.com/3R52Kb2zXD

— ANI (@ANI) May 1, 2022