नवी दिल्ली : देशामध्ये कोरोनाची दुसरी लाट (Second Wave of Corona) ओसरत चालली आहे. पण काही राज्यात कोरोना रुग्णांच्या (Corona Patient) संख्येत पुन्हा वाढ होऊ लागली आहे. अशामध्ये आता कोरोनाची तिसरी लाट (Third Wave of Corona) येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे कोरोनाची साखळी (Corona Chain) तोडण्यासाठी सरकारकडून (Government of india) युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरु आहेत. देशामध्ये मोठ्याप्रमाणात कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण (Corona Vaccination) मोहीम सुरु आहे. पण लसींचा तुटवडा असल्यामुळे बऱ्याच राज्यात लसीकरण मोहीमेला ब्रेक लागला आहे. लस तुटवड्यावर तोडगा म्हणून सरकारकडून प्रयत्न सुरु आहेत. त्यातीलच एक भाग म्हणजे ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाने (DCGI) बायोटेक्नॉलॉजी कंपनी पॅनेशिया बायोटेकला रशियाच्या स्पुतनिक व्ही लसीची भारतात निर्मिती करण्यास मंजुरी दिली आहे.

सरकारने रशियाने विकसित केलेली स्पुतनिक-व्ही लस वापरासाठी परवानगी दिली होती. आता या लसीची आपल्या देशातच निर्मिती होणार आहे. त्यासाठी डीसीजीआयने पॅनेशिया बोयटेक कंपनीला (Panacea Biotec company) लस निर्मितीसाठी मंजुरी दिली आहे. स्पुतनिक व्ही लसीची भारतात निर्मिती करणारी पॅनेशिया ही पहिली कंपनी ठरणार आहे. रशियाने स्पुतनिक-व्ही लसीबाबत सहा कंपन्यांसोबत करार केला आहे. त्यामध्ये भारताची कंपनी पॅनेशिया बायोटेकचा समावेश आहे.

रशियाची (Russia) स्पुतनिक-व्ही (Sputnik-V) ही कोरोना प्रतिबंधक लस 91.6 टक्के प्रभावी आहे. भारतात स्पुतनिक-व्ही लसीची निर्मिती करण्यासाठीचे लायसन्स मिळवणं अतिशय आवश्यक आहे. यासाठीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे लवकरच या लसीची निर्मिती आपल्या देशामध्ये होणार आहे. जर या लसीचे आपल्या देशातच उत्पन्न घेतले गेले तर कोरोना प्रतिबंधक लसीचा मोठा साठा उपल्बध होईल आणि लसीकरण मोहीम वेगाने होईल. यामुळे कोरोनावर मात करण्यास आपल्या देशाला लवकर यश येईल.