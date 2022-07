Sri Lanka Presidential Election: श्रीलंकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी रानिल विक्रमसिंघे (Ranil Wickremesinghe) यांची निवड झाली आहे. राष्ट्राध्यपदाचे प्रबळ दावेदार मानले जाणारे साजिथ प्रेमदासा (Sajith Premadasa) यांनी ऐनवेळी माघार घेतल्यानंतर झालेल्या काट्याच्या लढाईत रानिल विक्रमसिंघे (Shri Lanka News President) यांनी अखेर बाजी मारली. विक्रमसिंघे यांनी डलास अलाहाप्पेरुमा (Dallas Alahapperuma) यांचा दारुण पराभव केला. त्यामुळे आता विक्रमसिंघे आर्थिक संकटात सापडलेल्या श्रीलंकेला कशाप्रकारे बाहेर काढतात, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.

तत्कालीन राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे (Gotabaya Rajapaksa) यांनी देशातून पलायन केल्यानंतर रानिव विक्रमसिंघे यांना पंतप्रधान पदावरून काळजीवाहू राष्ट्राध्यक्ष करण्यात आले होते. तर त्याचे प्रतिस्पर्धी आणि विरोधी पक्ष नेते साजिथ प्रेमदासा यांनी स्वत:ला राष्ट्राध्यक्षपदाचा उमेदवार म्हणून जाहीर केले होते. परंतु निवडणुकीच्या एक दिवस आधीच साजिथ प्रेमदासा यांनी आपली उमेदवारी मागे घेतली.त्यानंतर रानिल विक्रमसिंघे आणि डलास अलाहाप्पेरुमा यांच्यांत थेट लढत झाली.

