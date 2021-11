नवी दिल्ली: स्टाफ सिलेक्शन कमिशनद्वारे GD कॉन्स्टेबल (SSC GD Constable Exam 2021) भरती परीक्षेअंतर्गत CAPF, NIA, SSA कॉन्स्टेबल (जीडी), आसाम रायफल्समध्ये रायफलमॅन सारख्या एकूण 25,271 पदांवर भरती केली जाईल. कृपया लक्षात घ्या की अॅडमिट कार्ड आधीच अधिकृत वेबसाइटवर अपलोड केले जाऊ शकते. (SSC GD Constable Recruitment Exam 2021 Starting From Today, Find Out The Number Of Vacancies)Also Read - UPSC Recruitment : यूपीएससीद्वारे अनेक पदांसाठी भरती सुरू, आत्ताच अर्ज करा, 2 लाखांपेक्षा जास्त पगार

SSC GD Constable Exam 2021: प्रवेशपत्र कसे डाउनलोड करावे

सर्व प्रथम उमेदवारांना अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी लागेल.

येथे तुम्हाला प्रवेशपत्राच्या लिंकवर क्लिक करावे लागेल.

येथे विनंती केलेली माहिती भरून सबमिट करा.

आता तुमचे प्रवेशपत्र स्क्रीनवर दिसेल.

तुम्ही ते आता डाउनलोड करू शकता.

रिक्त जागांचा तपशील

अधिसूचनेनुसार एकूण 25,271 पदांची भरती केली जाईल. यामध्ये पुरुष कॉन्स्टेबलची 22 हजार 424 तर महिला हवालदाराची 2847 पदे आहेत. (SSC GD Constable Recruitment Exam 2021 Starting From Today, Find Out The Number Of Vacancies) Also Read - IOCL Recruitment 2021: इंडियन ऑइलमध्ये ट्रेड अप्रेंटिस आणि तंत्रज्ञ पदासाठी बंपर भरती, 12 नोव्हेंबर शेवटची

– बीएसएफमध्ये – 7545 पदे

– CISF मध्ये 8464 पदे

– SSB मध्ये 3806 पदे

– ITBP मध्ये 1431 पदे

– AR मध्ये 3785 पदे

– SSF मध्ये 240 पदे Also Read - UPSC Recruitment 2021: यूपीएसईअंतर्गत सरकारी विभागात अधिकारी बनण्याची सुवर्ण संधी, 75000 पेक्षा जास्त पगार, आत्ताच करा अर्ज