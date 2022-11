Earthquake: दिल्ली-एनसीआरमध्ये भूकंपाचे जोरदार (Earthquake in Delhi NCR) धक्के जाणवले. भारताबरोबरच नेपाळ आणि चीनमध्येही (China) भूकंपाचे धक्के जाणवले. नेपाळ (Nepal) हे भूकंपाचे केंद्रबिंदू ठरले आहे. नेपाळमध्ये गेल्या पाच तासांतील हा दुसरा भूकंप (Earthquake) आहे. रिश्टर स्केलवर त्याची तीव्रता 6.3 इतकी मोजली गेली आहे. दिल्लीसह नोएडा आणि गुरुग्राममध्ये (Gurugram) काही सेकंदांपर्यंत भूकंपाचे तीव्र धक्के जाणवले. यामुळे लोक उठले आणि त्यांच्या सोसायटीतून अनेक लोक बाहेर पडले. सध्या भूकंपामुळे कोणतीही जीवित किंवा वित्तहानी झाल्याचे वृत्त नाही.

रात्री उशिरा भूकंपाच्या धक्क्याने दिल्ली-एनसीआरमध्ये (Delhi NCR) घबराट पसरली. 9 नोव्हेंबर रोजी रात्री 1.57 च्या सुमारास भूकंपाचे धक्के बसले. राजधानीपासून नोएडा, गुडगाव, गाझियाबाद आणि इतर भागातही भूकंपाचे धक्के जाणवले. रात्रीच्या शांततेत अचानक पंखे थरथरू लागले. खिडक्या खळखळायला लागल्या. घरातील वस्तू देखील हलू लागल्या. या धक्क्यांचे अनुभव लोक सोशल मीडियावर सांगत आहेत. नॅशनल सेंटर फॉर सिस्मॉलॉजी (एनसीएस) नुसार, भूकंपाचा केंद्रबिंदू नेपाळमध्ये होता. एनसीएसने आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, भूकंपाची खोली जमिनीपासून 10 किमी खाली होती. उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊसह अनेक जिल्ह्यांमध्येही भूकंपाचे धक्के जाणवले. नेपाळमध्ये 8 नोव्हेंबरला 9.41 वाजता आणि 8.52 वाजता भूकंप झाला होता. त्यांची तीव्रता 5 पेक्षा कमी होती.

Earthquake of Magnitude:6.3, Occurred on 09-11-2022, 01:57:24 IST, Lat: 29.24 & Long: 81.06, Depth: 10 Km ,Location: Nepal, for more information download the BhooKamp App https://t.co/Fu4UaD2vIS @Indiametdept @ndmaindia @Dr_Mishra1966 @moesgoi @OfficeOfDrJS @PMOIndia @DDNational pic.twitter.com/n2ORPZEzbP

— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) November 8, 2022