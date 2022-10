Sun Smiling : सूर्य (Sun) म्हटलं की आगीचा गोळा असे म्हटले जाते. आपण पृथ्वीवर राहतो. सूर्य आपल्यापेक्षा खूप लांब आहे तरी सुद्धा सूर्याची उष्णता (heat of the sun)आपल्याला हैराण करुन सोडते. सूर्याच्या जवळ गेल्यावर आपलीसुद्धा राख होईल असे म्हटले जाते. पण सूर्यप्रकाश आपल्या जीवनासाठी खूपच आवश्यक आहे. पृथ्वीवर असलेल्या जीवसृष्टीचे मोठे कारण सूर्य असल्याचे सांगितले जाते. खरं तर सूर्य नसता तर हे जगच नसते. सकाळ आणि संध्याकाळी झाली हे आपल्याला सूर्यामुळे समजते. सूर्य प्रकाशामुळे जीव आणि वनस्पती जीवंत राहतात.Also Read - Twitter New Policy: ट्विटरच्या पॉलिसीत बदल होणार का? एलन मस्क यांनी ट्विट करत दिले उत्तर

अशामध्ये सूर्याबद्दल बऱ्याच गोष्टी आपल्याला माहिती आहे. सूर्याचे फायदे आणि तोटे याबद्दल सर्वांना माहिती आहे. सूर्यग्रहणाच्या वेळी आपण सूर्याची वेगवेगळी रुपं पाहिली आहेत. पण तुम्ही कधी सूर्याला हसताना पाहिले आहे का? हा प्रश्न विचारल्यानंतर सुरुवातीला सर्वांनाच हसायला येईल. कारण असे कधी झाले नाही आणि तुम्ही ऐकले सुद्धा नसेल. पण आता यावर तुम्हाला विश्वास बसेल कारण पहिल्यांदाच नासाच्या (NASA) उपग्रहाने सूर्याचे हसतमुख छायाचित्र कॅमेऱ्यात कैद केले आहे. हे फोटो पाहिल्यानंतर तुम्हाला सुद्धा आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहणार नाही.

Say cheese! 📸

Today, NASA’s Solar Dynamics Observatory caught the Sun “smiling.” Seen in ultraviolet light, these dark patches on the Sun are known as coronal holes and are regions where fast solar wind gushes out into space. pic.twitter.com/hVRXaN7Z31

— NASA Sun, Space & Scream 🎃 (@NASASun) October 26, 2022