NEET PG Counselling : वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेसाठी (NEET-PG) प्रवेश घेणाऱ्या ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस (EWS) विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. वैद्यकीय कोट्यात (Medical Quota) ओबीसी आरक्षणाला (OBC Reservation) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मंजुरी दिली आहे. त्याचसोबत आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षण देण्याला देखील सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या महत्वपूर्ण निर्णयाचे ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस विद्यार्थ्यांनी स्वागत केले असून त्यांना खूप आनंद झाला आहे.Also Read - OBC Reservation: मोठी बातमी! ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार नाही, विधिमंडळात ठराव मंजूर

NEET PG Counselling | Supreme Court will announce the judgement on Other Backward Class (OBC) and Economically Weaker Sections (EWS) quota in PG all India quota seats (MBBS/BDS and MD/MS/MDS) case today pic.twitter.com/IajzcY3WoL

— ANI (@ANI) January 7, 2022