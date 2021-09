प्रयागराज : आखाडा परिषदेचे अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी (Narendra Giri) यांचा मृत्यूने खळबळ उडाली आहे. नरेंद्र गिरी यांचा मृतदेह संशयास्पद स्थितीत आढळून (Narendra Giri body found) आला आहे. श्री बाघम्बरी मठात महंत नरेंद्र गिरी यांचा मृतदेह गळफास लावलेल्या स्थितीत आढळला आहे. तसेच मृतदेह ज्या घरात आढळून आला त्या घराचे सर्व दरवाजे बंद असल्याचे होते अशी माहिती देखील समोर आली आहे. महंत नरेंद्र गिरी मृत्यूनंतर त्यांचे शिष्य आनंद गिरी यांनी गुरुजींची हत्या झाली असून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत. फॉरेन्सिक टीमसह स्थानिक पोलीस अधिकारी घटनास्थीळी दाखल झाले आहेत. तसेच या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा तैनात करण्यात आली आहे. (Suspicious death of Akhada Parishad president Narendra Giri, body was found in a strangled condition)Also Read - Medical Student Suicide: नाशिकमध्ये मेडिकलच्या विद्यार्थ्याचा संशयास्पद मृत्यू; मुलींच्या रॅगिंगला कंटाळून आत्महत्या केल्याचा कुटूंबियांचा दावा

दरम्यान, आखाडा परिषदेचे अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी आणि त्यांचे शिष्य आनंद गिरी यांच्यात श्री बाघम्बरी मठाच्या गादीवरून वाद सुरू होता. मठातील इतर संत महंतांकडून हा वाद सोडवण्याचे प्रयत्न करण्यात येत होते. मात्र अचानक प्रयागराज येथे नरेंद्र गिरी यांचा मृतदेह आढळून आल्याने सर्वत्र खळबळ उडाली आहे. आनंद गिरी यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. “काही लोक आमच्यात आणि गुरुजींमध्ये दुरावा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत होते. गुरुजींशी माझं जेव्हा बोलणं झालं तेव्हा ते पूर्णपणे तंदरुस्त होते आणि त्यांनी कोरोनावरही मात केली होती” , असे आनंद गिरी यांनी सांगितले.

Prayagraj: President of Akhil Bharatiya Akhada Parishad, Mahant Narendra Giri found dead at his Baghambari Math located residence. A forensic team & a special team is carrying out the investigation, senior officials also present. Details awaited.

(File photo) pic.twitter.com/f8E6Y0mZTL

— ANI UP (@ANINewsUP) September 20, 2021