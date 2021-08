काबूल: अफगाणिस्तानची राजधानी काबूलमध्ये तालिबानींचा (Taliban) क्रूर चेहरा समोर आला आहे. तालिबानींनी पत्रकार झियार याद (Ziar Yad) याला बेदम मारहाण केल्याचं समोर आलं आहे. काबूलमध्ये हाझी याकूब चौकात वृत्तांकन करत असताना टोलो न्यूजचे (Tolo News) पत्रकार झियार याद आणि फोटोग्राफरला तालिबानींनी बेदम मारहाण केली. याआधी झियार याद यांची तालिबानींनी हत्या केल्याची अफवा पसरली होती. मात्र, स्वत: झियार याद यांनी याबाबत ट्वीट करून खुलासा केला आहे.Also Read - Afghanistan Crisis: काबूल एअरपोर्टवर पाण्याच्या बाटलीची किंमत 3000 रुपये तर प्लेटभर राईस मिळतोय 7500 रुपयांत...

टोलो न्यूजनं (Tolo News) ट्वीट करून पत्रकार झियार याद (Ziar Yad) याची तालिबानींनी हत्या केल्याची माहिती दिली होती. मात्र, आता झियार याद यानं खुद ट्वीट करून हे वृत्त चुकीचं असल्याचं म्हणलं आहे. झियार याद यानं सांगितलं की, बुधवारी त्याला आणि फोटोग्राफरला तालिबानींनी बंदुकीचा धाक दाखवून बेदम मारहाण केली होती. काबूलमध्ये हाझी याकूब चौकात वृत्तांकन करताना तालिबान्यांनी झियारवर हल्ला केला होता.

I still don’t know why they behaved like that and suddenly attacked me. The issue has been shared with Taliban leaders; however, the perpetrators have not yet been arrested, which is a serious threat to freedom of expression.

— Ziar Khan Yaad (@ziaryaad) August 26, 2021