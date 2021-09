काबूल : अफगाणिस्तानमध्ये नवीन तालिबान सरकारच्या स्थापनेला सुरुवात झाली आहे. मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद (Mohammad Hasan Akhund) यांना अफगाणिस्तानचे नवे पंतप्रधान बनवण्यात आले आहे. यासोबतच अब्दुल गनी बरदार (Abdul Ghani Baradar) यांना उपपंतप्रधान घोषित करण्यात आले आहे. तर खैरउल्लाह खैरख्वा यांच्याकडे माहिती मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.Also Read - Taliban Video: तालिबानचा क्रूर चेहरा! आधी फाशी दिली, नंतर हेलिकॉप्टरला लटकवून शहरभर फिरवला मृतदेह

माव्लावी हन्नाफी यांना दुसरे उपनेते बनवण्यात आले आहे. तर मुल्ला याकूब यांना संरक्षण मंत्रालय आणि सिराजुद्दीन हक्कानी यांच्याकडे अंतर्गत व्यवहार मंत्रालय सोपवण्यात आले आहे. तसेच अब्दुल हकीम यांना न्याय मंत्रालय देण्यात आले आहे. तर शेर अब्बास स्टेनिकझाई यांच्याकडे उप परराष्ट्र मंत्र्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

Mohammad Hasan to lead new Taliban govt in Afghanistan: AFP — ANI (@ANI) September 7, 2021

गेल्या काही दिवसांपासून अफगाणिस्थानात तालिबानचे नवीन सरकार स्थापण होणार अशा चर्चा सुरू होत्या. लवकरच तालिबान सत्ता स्थापन करेल असे तर्कवितर्क देखील लावण्यात येत होते. अखेर तालिबानने सत्ता स्थापन करण्यास सुरुवात केली आहे. 20 वर्षांनंतर तालिबानने पुन्हा एकदा अफगाणिस्तानमध्ये सरकार स्थापन करण्यात यश मिळवले आहे. अफगाणिस्तानमध्ये 1996 ते 2001 पर्यंत तालिबानची सत्ता होती.

अमेरिकेत 9/11च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर तालिबानचे वाईट दिवस सुरू झाले आणि अमेरिकेने हल्ला करून तालिबान्यांना सत्तेवरून काढून टाकले होते. अमेरिकेचे सैन्य 20 वर्षे अफगाणिस्तानमध्ये राहिले. परंतु 2018 पासून अमेरिकेने अफगाणिस्तान सोडण्याच्या प्रयत्नांवर तालिबानशी चर्चा सुरू केली आणि 31 ऑगस्ट रोजी अमेरिकन सैन्याने अमेरिका पूर्णपणे सोडली. त्यानंतर तालिबानला अफगाणिस्तानवर ताबा मिळण्यासाठी काही महिने लागतील अशी अपेक्षा होती. परंतु तालिबानने 10 दिवसांपेक्षा कमी काळात राजधानी काबूलवर ताबा मिळवला आणि अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अशरफ गनी देश सोडून पळून गेले.

तालिबानने जवळजवळ संपूर्ण अफगाणिस्तानचा ताबा घेतला आहे. पंजशीर हा एकमेव प्रांत आहे जिथे तालिबान अद्याप पूर्णपणे पोहोचलेला नाही. येथे तालिबानी बंडखोरांशी तालिबान सैन्याची लढाई सुरू आहे.