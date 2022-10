Target Killing: काश्मिरी पंडित यांच्या हत्येनंतर काही दिवसांनी पुन्हा एकदा जम्मू-काश्मिरातून (Jammu and Kashmir)टार्गेट किलिंगची (Target Killing) घटना समोर आली आहे. जम्मू-काश्मीरमधील शोपियानमध्ये दहशतवाद्यांनी ग्रेनेडने हल्ला (hand grenade) करून दोन गैर-काश्मीरी मजुरांची हत्या केली. शोपियानमधील हरमनमध्ये ठार झालेल्या दोघांची नावे मनीष कुमार आणि रामसागर अशी आहेत. हे दोघं उत्तर प्रदेशातील कन्नौज येथील रहिवासी आहेत. या घटनेनंतर पोलिसांनी संपूर्ण परिसराची नाकेबंदी करून शोधमोहीम सुरू केली आहे. जम्मू-काश्मीर पोलिसांचे विशेष तपास युनिट (SIU) सध्या संपूर्ण पुलवामामध्ये छापे टाकत आहे.Also Read - Sanjay Shirsath Heart Attack : शिंदे गटाचे आमदार संजय शिरसाट यांना हृदयविकाराचा झटका, एअर अ‍ॅम्ब्युलन्सने मुंबईला रवाना

दहशतवाद्यांनी शोपिया येथील हरमन परिसरामध्ये हा ग्रेनेड अटॅक केला. या हल्ल्यामध्ये दोन मजूर गंभीर जखमी झालेले आहेत. या जखमींना स्थानिक नागरिकांनी तत्काळ हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. याविषयी बोलताना काश्मीर झोनचे विजय कुमार म्हणाले की, लष्कर ए तोयबाचे दहशतवादी इमरान बशीर गनी, हरमन यांच्याकडून मजुरांवर हल्ला करण्यात आला आहे. दोन्ही दहशतवादी शोपिया पोलिसांच्या ताब्यात आहेत. आता या प्रकरणी पोलिस अधिक तपास करत आहे. Also Read - Kalyan Crime: कल्याणमध्ये अंगणात खेळणाऱ्या अल्पवयीन मुलीला घरात बोलवून केले अत्याचार, 45 वर्षीय आरोपीला बेड्या!

Terrorists lobbed hand grenade in Harmen, Shopian in which two labourers namely Monish Kumar & Ram Sagar, both residents of Kannauj, UP got injured. They were shifted to the hospital where they succumbed. Area cordoned off: Jammu and Kashmir Police

— ANI (@ANI) October 17, 2022