Tata Motors आज, म्हणजेच 28 सप्टेंबर 2022 रोजी भारतीय बाजारात सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक कार Tata Tiago EV लॉन्च करणार आहे. टाटा मोटर्सची ही तिसरी इलेक्ट्रिक कार असून इतर कारच्या तुलनेत ही कार स्वस्त असण्याची शक्यता आहे. Tata Tiago EV लॉन्च करण्यापूर्वी टाटा मोटर्सने नव्या कारची डिझाईन आणि फीचर्सबाबत टीझरमध्ये खुलासा केला आहे.

टाटा मोटर्सच्या अधिकृत टीझरनुसार, Tiago Electric ला एडजस्टेबल रीझनरेटिव्ह ब्रेकिंग सिस्टम आणि क्रूज कंट्रोलने अद्ययावत करण्यात येणार आहे. Tigor EV मध्ये दोन्ही फिटमेंट देण्यात आलेले नाही. रिपोर्ट्सनुसार, पेट्रोल-डिझेल व्हेरिएंटच्या तुलनेत Tiago EV मध्ये जास्त फीचर्स देण्यात आले आहेत.

Tata Tiago Electric ही कार आकर्षक डिझाईनमध्ये अपडेट करण्यात येणार आहे. या हॅचबॅक सेगमेंटमध्ये ब्लॅक्ड-ऑफ फ्रंट ग्रिल असणार आहे. त्यात ट्राय-एरो पॅटर्न देखील देण्यात आले आहे. साईड प्रोफाईलवर ‘EV’ बॅज असेल. Tata Tiago EV ही कार निवडक व्हेरिएंट आणि कलर ऑप्शन्समध्ये लॉन्च करण्यात येणार आहे. सुरुवातीला ही कार रेग्युलर मॉडेल 5 कलर ऑप्शन्समध्ये येण्याची शक्यता आहे. यात फ्लेम रेड, डेटोना ग्रे, ओपल व्हाईट, मिडनाइट प्लम आणि एरिजोना ब्लूचा समावेश आहे.

Tata Tiago EV मध्ये प्रोजेक्टर हेडलॅम्प, फ्रंट फॉग लॅम्प, ड्युअल-टोन अलॉय व्हील, रिअर डिफॉगर, रिअर वाइपर वॉशर, रियर पार्किंग कॅमेरा, स्टीअरिंग माउंटेड कंट्रोल, इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्ससोबत इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरव्हीएम, टाटा कनेक्टनेक्स्ट अॅप, व्हाईस कमांड, हाईट एडजस्टेबल ड्रायव्हर सीटसारखे फीचर्स मिळतील.

याशिवाय या Electric Car मध्ये लेदर अपहोल्स्ट्री, 4 स्पीकर आणि 7.0 इंचाचा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, Apple CarPlay आणि Android Auto कनेक्टिव्हिटी देखील मिळणार आहे. Tata Tiago EV मध्ये 26kWh बॅटरी पॅक आणि एक इलेक्ट्रिक मोटर देण्यात आली आहे. मोटर 74bhp ची पॉवर आणि 170Nm चा पीक टॉर्क जनरेट करते, अशी माहिती मिळाली आहे. रिपोर्ट्सनुसार, एकदा फूल चार्ज केल्यास ही कार 360 किलोमीटरचा मायलेज देऊ शकते.

We know. We know. We can’t keep calm either 🤩

The much-awaited Tiago.ev is just around the corner. Literally.

So get ready to Go.ev and witness the electrifying launch of the game changer.

Live on 28.09.2022 at 11.30 AM IST https://t.co/whvsQfcTwO

— Tata Motors Cars (@TataMotors_Cars) September 28, 2022