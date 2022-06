TDS New Rules: 1 जुलैपासून टीडीएस नियमांमध्ये (TDS Rules) मोठे बदल होणार आहेत. आता तुम्हाला गिफ्ट देणे- घेणे महागात पडू शकते. नवीन नियमांनुसार (TDS New Rules), आयकर कायद्यात नवीन कलम 194R जोडण्यात आले आहे. आता जर एखाद्या आर्थिक वर्षात (Financial Year) 20,000 रुपये किंवा त्याहून अधिक बेनिफिट दिला गेला तर त्यावर 10 टक्के टीडीएस कापला जाणार आहे. फेब्रुवारी 2022 मध्ये सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात (Budget 2022) ही तरतूद करण्यात आली होती. अर्थ मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव कमलेश सी वार्ष्णेय यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अशा सुविधा अतिरिक्त लाभांमध्ये येतात आणि त्यावर कर लागू होणार आहे. अशामध्ये भेटवस्तू देणारा भेटवस्तू घेणाऱ्याकडून टीडीएस प्राप्त करेल. याबाबत आता कोणताही संभ्रम नसावा.

TDS कुठे आकारला जाईल ते घ्या जाणून –

टीडीएस फक्त कोणालाही देण्यात येणाऱ्या रोख बेनिट्सवरच कापला जाणार नाही, तर तो कंपनीच्या संचालकांना दिलेल्या शेअर्स, कार, स्पॉन्सर्ड बिजनेस ट्रिप किंवा कॉन्फरन्स इव्हेंटवर देखील लागू होईल. याशिवाय, बेनिफिट किंवा भत्ता मालक, संचालक किंवा कोणत्याही नातेवाईकाला दिला जात असला तरीही त्यांना टीडीएस भरावा लागेल. याशिवाय डॉक्टरांना दिल्या जाणाऱ्या फ्री सॅम्पल्स, तिकिटे आणि इतर स्पॉन्सर्ड साहित्यावरही टीडीएस आकारला जाईल.

TDS ची नवीन व्याप्ती घ्या जाणून –

नवीन नियमानुसार, जर एखाद्या सोशल मीडिया प्रभावकर्त्याने जाहिरातीनंतर कंपनीची स्पॉन्सर्ड वस्तू आपल्याजवळ ठेवली तर त्याला त्यासाठी टीडीएस देखील भरावा लागेल. परंतु या गोष्टी परत मिळाल्यास ही तरतूद लागू होणार नाही.

टीडीएसचा हा नियम इथे लागू होणार नाही –

आता हा नियम कुठे लागू होणार नाही याबद्दल देखील तुम्हाला माहिती असणे गरजेचे आहे. जर ग्राहकांना विक्री सवलत, रोख सवलत किंवा सवलतीच्या ऑफर दिल्या गेल्या असतील तर तेथे नवीन नियम लागू होणार नाही. पण इथेही एक कलम आहे. जर विक्रेत्याने वरील व्यतिरिक्त कोणतीही सूट दिली तर त्यावर टीडीएस लागू होईल.