पणजी: गोव्यातील एका कोर्टानं शुक्रवारी 'तहलका' मासिकाचे माजी संपादक तरुण तेजपाल (Tehelkas Editor Tarun Tejpal) यांना मोठा दिलासा दिला. तरुण तेजपाल यांनी कोर्टानं बलात्काराच्या (sexual assault case) आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली आहे.

न्‍यूज एजन्सी 'एएनआय'नुसार, तरुण तेजपाल यांना गोवा कोर्टानं दिलासा दिला आहे. तरुण तेजपाल यांच्यावर एका महिलेनं लिफ्टमध्ये लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणी तेजपाल यांना 30 नोव्हेंबर 2013 रोजी अटक करण्यात आली होती. गेल्या 8 वर्षांपासून त्यांच्याविरोधात खटला सुरु होता. अखेर गोवा कोर्टानं त्यांना दिलासा देत त्यांची या प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता केली आहे.

Goa: Former Editor-in-Chief of Tehelka Magazine, Tarun Tejpal acquitted of all charges in the alleged sexual assault case against him.

(File photo) pic.twitter.com/peaMdXUfHV

