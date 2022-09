Telangana : तेलंगणाची राजधानी हैदराबादला (Haidrabad) लागून असलेल्या सिकंदराबादमध्ये इलेक्ट्रिक बाइकच्या शोरूमला (Electric Bike Showroom) आग लागली. अग्निशमन दलाच्या दोन गाड्यांनी आग आटोक्यात आणली. रात्री उशिरा घडलेल्या या घटनेत 6 जणांचा मृत्यू झाला. उर्वरित लोकांची सुटका करण्यात आली. हैदराबादच्या उत्तर विभागाचे अप्पर डीसीपी म्हणाले की, येथे इलेक्ट्रिक बाइक चार्ज केली जात होती. यामुळे शॉर्टसर्किट (short circuit) होऊन दुचाकी शोरूमला आग लागली. हे शोरूम सिकंदराबाद (Secunderabad) येथील पासपोर्ट कार्यालयाजवळ आहे. शोरूमच्या वर एक लॉज आहे. या घटनेत आतापर्यंत 6 जणांचा मृत्यू झाला आहे. मृत हे बाहेरच्या राज्यातील असल्याचे सांगण्यात येत आहे.Also Read - Maharashtra Rain Updates : राज्यातील अनेक भागांत मुसळधार पाऊस, हवामान विभागाकडून सतर्कतेचा इशारा!

शॉर्ट सर्किटमुळे ही आग लागली असा अधिकाऱ्यांचा प्रथामिक अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. शोरुम, बेसमेंट आणि पार्किगमध्ये असणाऱ्या गाड्या सुरुवातीला पेटल्या. यानंतर नंतर मोठ्या प्रमाणात धूर झाला. यानंतर हॉटेलमधील कर्मचाऱ्यांनी धूर आणि आग पाहून अग्निशमन दलाला माहिती दिली. यानंतर आग विझवण्यासाठी अग्निशमन दलाकडून प्रयत्न करण्यात आले.

आग लागल्यानंतर शोरूममधून धुराचे लोट उठू लागले, जे पाहून लोक घाबरले. या घटनेनंतर परिसरातील नागरिक जमा झाल्याने वाहतूक कोंडी झाली. त्यानंतर पोलिसांच्या मदतीने जमाव हटवण्यात आला. तसेच नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हटवण्यात आले. स्थानिक लोकांच्या मदतीने आग आटोक्यात आणण्यात आली, मात्र त्यापूर्वीच संपूर्ण शोरूम जळून खाक झाले होते.

Telangana | Six dead after a fire broke out at a hotel in Secunderabad. Fire broke out in electric scooter recharging unit on ground floor, smoke from which overpowered the people staying on 1st & 2nd floors: Hyderabad Commissioner CV Anand pic.twitter.com/35Hbn3GgwW

